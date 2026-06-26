Ignacio Buse vivirá un momento histórico al debutar en el cuadro principal de Wimbledon 2026, donde enfrentará al estadounidense Emilio Nava en la primera ronda del torneo. El esperado estreno del joven nacional se dará el lunes 29 de junio del 2026 en el All England Lawn Tennis Club a partir de las 5:00 AM, marcando su primera participación en el césped londinense a nivel de Grand Slam.

Buse no solo llega como debutante, sino también como protagonista, ya que fue ubicado como el sembrado número 31 del torneo gracias a su notable ascenso al Top 35 del ranking ATP. Este logro lo convierte en el primer peruano en ser cabeza de serie en un Grand Slam en los últimos 22 años, consolidando su crecimiento en el circuito profesional.

En la antesala de Wimbledon, el peruano mostró un rendimiento sólido sobre césped, superficie en la que sumó experiencia y confianza. Alcanzó los octavos de final tanto en el ATP 500 de Queen’s como en el ATP 250 de Mallorca, destacando especialmente por su resonante victoria ante el griego Stefanos Tsitsipas, entonces ubicado dentro del Top 10 mundial.

Además de su participación en individuales, Buse también competirá en el cuadro de dobles masculino. Hará dupla con el argentino Marco Trungelliti, con quien enfrentará en primera ronda a la pareja conformada por Márton Fucsovics y Fábián Marozsán, buscando seguir haciendo historia en el césped británico.