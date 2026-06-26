Por Redacción EC

Ignacio Buse vivirá un momento histórico al debutar en el cuadro principal de Wimbledon 2026, donde enfrentará al estadounidense Emilio Nava en la primera ronda del torneo. El esperado estreno del joven nacional se dará el lunes 29 de junio del 2026 en el All England Lawn Tennis Club a partir de las 5:00 AM, marcando su primera participación en el césped londinense a nivel de Grand Slam.

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