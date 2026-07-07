Juan Pablo Varillas comenzó con el pie derecho su participación en el Challenger 75 Kia Open 2026, que se disputa en Bogotá, Colombia. El tenista peruano superó un inicio complicado para derrotar por 2-6, 6-3 y 6-4 al brasileño Bruno Fernandez (628° ATP) y asegurar su clasificación a los octavos de final.

El partido, disputado a 2.460 metros sobre el nivel del mar, exigió una rápida adaptación a las condiciones de altura. Tras ceder el primer set, el peruano mostró su experiencia para cambiar el desarrollo del encuentro y quedarse con una valiosa victoria.

Varillas reaccionó a tiempo y clasificó a octavos del Challenger de Bogotá 2026. Foto: Andina

Varillas reaccionó tras perder el primer set

El actual 308 del ranking ATP tuvo dificultades en el arranque del compromiso. Fernandez aprovechó los errores del peruano para llevarse el primer parcial por 6-2.

Sin embargo, Varillas elevó considerablemente su nivel en el segundo set. Mejoró la efectividad de su primer servicio, encontró mayor profundidad con su derecha y redujo los errores no forzados, factores que le permitieron igualar el marcador con un sólido 6-3.

En el tercer parcial mantuvo el dominio del juego, consiguió un quiebre decisivo y cerró el encuentro por 6-4, luego de poco más de dos horas de competencia.

Kia Open-CH 75 Bogota 🇨🇴



1R

4 🇵🇪 Juan Pablo Varillas d. 🇧🇷 Bruno Fernandez 2-6 / 6-3 y 6-4



Triunfo trabajado en 3 set para varillas avanza a 8vos de final en el live ranking 288 ATP con 186 puntos pic.twitter.com/biSKSXKEY4 — Atperu oficial (@ATPeruoficial) July 7, 2026

Luis Carlos Álvarez será su próximo rival en Bogotá

En los octavos de final, Juan Pablo Varillas enfrentará al mexicano Luis Carlos Álvarez (677° ATP), quien también avanzó en el torneo colombiano.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos tenistas en el circuito profesional.

¿Cuándo juegan Juan Pablo Varillas vs. Luis Carlos Álvarez?

El partido por los octavos de final del Challenger de Bogotá está programado para este miércoles 8 de julio.

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Detalles del partido

Partido: Juan Pablo Varillas vs. Luis Carlos Álvarez

Instancia: Octavos de final

Torneo: Challenger 75 Kia Open Bogotá 2026

Fecha: Miércoles 8 de julio

Horarios por país

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 11:00 a. m.

Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia): 12:00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO a Juan Pablo Varillas?

El encuentro podrá seguirse gratuitamente a través de Challenger TV, la plataforma oficial del ATP Challenger Tour, que transmite todos los partidos del circuito en vivo.

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