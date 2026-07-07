Juan Pablo Varillas remontó y avanzó a octavos del Challenger de Bogotá: enfrentará al mexicano Luis Carlos Álvarez. Foto: Federación Peruana de Tenis
Juan Pablo Varillas remontó y avanzó a octavos del Challenger de Bogotá: enfrentará al mexicano Luis Carlos Álvarez. Foto: Federación Peruana de Tenis
Por Redacción EC

Juan Pablo Varillas comenzó con el pie derecho su participación en el Challenger 75 Kia Open 2026, que se disputa en Bogotá, Colombia. El tenista peruano superó un inicio complicado para derrotar por 2-6, 6-3 y 6-4 al brasileño Bruno Fernandez (628° ATP) y asegurar su clasificación a los octavos de final.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.