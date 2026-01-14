El peruano Juan Pablo Varillas avanzó a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires tras imponerse al brasileño Pedro Sakamoto en el duelo correspondiente a los octavos de final.

Varillas resolvió el partido en un solo set, luego de que su rival se retirara por lesión al inicio del segundo parcial.

Sin embargo, el encuentro que se disputó en el Club de Tenis Argentino tuvo a Varillas como protagonista desde el arranque.

Varillas se quedó con el primer set por 6-4, mostrando un juego sólido y efectivo, tras este resultado, Sakamoto decidió no continuar al presentar molestias físicas.

El peruano se instala entre los ocho mejores del torneo y continúa en carrera en el certamen que se desarrolla en suelo argentino.

Ahora aguardará por su próximo rival en la siguiente ronda del campeonato, que saldrá del encuentro entre Lautaro Midón y Stefan Palosi.