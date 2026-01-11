Ignacio Buse a puertas del Australian Open: “Me gustan los retos, sería un sueño jugar contra Djokovic o Alcaraz”

Escucha la noticia
El primer sueño de todo tenista, además de ganar su primer torneo en el circuito ATP, es ingresar al top 100 del ranking mundial. Entrar a esa selecta lista de exponentes de este deporte es una batalla que demora, en muchas ocasiones, muchos años de carrera. Para Ignacio Buse, un talento en ciernes, solo fueron necesarios tres años en el circuito. Cerró el 2025 compitiendo en el puesto 104°, subió dos posiciones en la última actualización del año, y en la primera del 2026 ascendió otros dos puestos y alcanzó el soñado puesto 100. Así de redondo y perfecto. Con esa motivación, mientras se recupera de una caprichosa lesión que le impidió alcanzar ese top en la gira de Sudamérica, la primera raqueta peruana habló en exclusiva con El Comercio y sueña con, primero, llegar al Abierto de Australia que está a la vuelta de la esquina. Caso contrario, su meta es afrontar la serie de Copa Davis ante Alemania en la primera semana de febrero. Luego de eso, consolidarse en el top 100 y que este 2026 le regale otro de sus objetivos: enfrentar a Novak Djokovic.
¿Cuál es el balance que haces del 2025? Ha sido el mejor año de tu carrera largamente.
Sí, el balance ha sido súper positivo. Tal vez viéndolo de otra perspectiva que no sea desde adentro. Empecé el año capaz no tan bien, pero sí, creo que venía haciendo las cosas bien. Venía trabajando muy bien. Entonces creo que tarde o temprano igual los resultados se iban a dar y se dieron a partir de abril. Pero bueno, por supuesto que también han habido momentos muy duros a lo largo del año. Incluso cuando me estaba yendo bien, han habido momentos muy, muy duros.
En unos premios o nominaciones a deportista peruano del 2025, ¿te pondrías tú?
Es una gran pregunta. A ver, yo creo que hay muchos buenos deportistas. ¿En qué se basaría el hecho de mejor? Porque ser el mejor es una opinión al final. Yo me considero que he hecho las cosas muy bien este año. Pero sí, considero que he tenido muy buenos resultados. Que he trabajado muy bien, pero también van a haber años en que capaz no vaya tan bien. Pero sí sé que este año podría ser candidato, no sé si me lo gané.
Es que sabiendo que el fútbol en el Perú no pasa por un buen momento, el propio hincha empieza a ver otros deportes y tú lo has hecho muy bien. Gracias a ti seguro hay muchos chicos que empezaron a ver tenis en el Perú.
El Perú es un sitio donde siempre se hace demasiado contenido y demasiada exposición al fútbol. Pero bueno, es un deporte que también es muy fácil de acceder. Pero también es cuestión de hacer el tenis más accesible. Es un proyecto que se va a ir cocinando. Que sí, yo siempre digo que uno de mis sueños es que mientras más llegue el tenis en el Perú, tratar de meterlos en los colegios públicos para que sea un deporte que se pueda jugar realmente y que no sea solamente un deporte que bueno, y se alquila esta cancha. En el fútbol tienes una pelota y ya está. En el vóley también tienes una pelota, y bueno, una net que puedes poner cualquier cosa y ya está. Y tratar de hacer el tenis un deporte para todos.
Claro, hay una gran diferencia. El fútbol y el vóley es un deporte colectivo. Al final el tenis, por más que tienes un preparador físico, un coach, es un deporte individual. En el fútbol aparece un chico con talento, lo ficha un equipo y prácticamente está subvencionado. En el tenis, uno mismo tiene que buscársela.
Sí, bueno, creo que estoy en una situación muy buena. Para el 2026 voy a tener marcas muy buenas y estoy muy emocionado también por eso. Pero sí, al final también creo que el tenis, al ser un deporte tan solitario y tan individual, necesita de las empresas privadas. Porque yo, por ejemplo, el próximo año ya no voy a viajar solamente con un entrenador, voy a viajar con un entrenador, con un preparador físico, capaz con un fisioterapeuta y obviamente todo eso también se va a reinvertir para que pueda seguir escalando.
En eso que hablamos del apoyo, hoy se une Peugeot como uno de tus auspiciadores.
A ver, siempre lo digo, aparte de que, bueno, sus carros son espectaculares, los voy a usar, van a ser de mucho uso cuando venga con mi equipo a Perú, siempre la empresa privada que apoye es súper importante porque también lo que apoyan se va a reinvertir, tanto para mi equipo como para mis viajes, como todo. Y bueno, así puedo ir subiendo y espero que para los siguientes años también sigan apoyando todas otras marcas.
¿Vas a llegar a Australia? ¿Vas a poder llegar al cuadro principal?
Mira, estoy yendo semana a semana. Sí, tengo una pequeña lesión en el Aquiles. Al ser el Aquiles es una lesión que va lento, pero es muy pequeña. Entonces, eso es lo bueno, que al ser tan pequeño, vamos a ver cómo va a ir la evolución semana a semana. No he descartado nada todavía, sinceramente. La fase previa, que son las ‘qualys’, empiezan el 12 de enero. Lo que sí sé y es confirmado, que creo que sí darían los tiempos para llegar, es en el ‘main draw’ de Australia. Vamos a ir semana a semana igual, pero yo creo que por los tiempos no sería tan arriesgado jugar el cuadro de Australia.
De lo malo es que no podrías participar en esa gira previa, ¿no?
Y bueno, es que tienes que ir semana a semana, tiene que ir cicatrizando también. No puedo pensar muy en el futuro. Pero bueno, si no se puede, será la siguiente semana y después también está la Copa Davis y todo eso.
Pero tú has demostrado que en cancha dura respondes bien. Creo que eres el tenista peruano que mejor juega en esa superficie.
Bueno, no sé. Sí sé que el año pasado tuve un gran año. Pero lo que sí sé también es que este 2026 hay muchos más torneos en cancha dura. Entonces sí es verdad que también hay que prepararse mucho más físicamente porque hay tanto cambio de superficie, hay que adaptarse a todo. Entonces sí, hay que estar preparado para adaptarse de la mejor manera a cada superficie porque el próximo año va a ser muy demandante.
¿Tienes definido el calendario? ¿Después de Australia haces la gira de Sudamérica en Buenos Aires y Río?
Estoy viendo porque la Copa Davis es en Düsseldorf (Alemania). Y bueno, en teoría es que hay muchas opciones. Es el calendario de Sudamérica en arcilla o jugar el calendario de cancha dura en México. Pero sí, estoy decidiendo. Primero estoy sobre todo concentrado en esto (de la lesión).
¿Seguir en cancha dura, o sea hacer esa gira que mencionas después de Australia, sería priorizar la Davis?
Sí, prácticamente que sí. Tratar de priorizar la Davis y después seguir en cancha dura ya pensando en que he estado en cancha dura. Porque claro, el tema es que Buenos Aires no sé si llego porque es la misma fecha que el fin de semana de la Copa Davis.
¿Cómo te tomó ese sorteo de la Davis contra Alemania? ¿Pudo haber sido un poco más benévolo?
Bueno, me gusta el sorteo sinceramente. Creo que vamos a tener nuestras chances. Al ser ellos visitantes van a elegir indoor (cancha dura techada) y no es la superficie que más nos favorece. Pero bueno, igual creo que todo es cuestión de adaptarse y vamos a competir igualmente.
Estando en el inicio de tu carrera, ¿eres de los que les gusta enfrentar a los top 20 en este momento, como lo hiciste contra Ben Shelton, o te gustaría medirte contra esos monstruos teniendo más rodaje?
Me gustan los retos. De hecho, sí. Me preguntan siempre contra quién quiero jugar y siempre digo que contra Novak Djokovic. Sería un sueño. Más allá del resultado, sería un sueño jugar contra él o contra Alcaraz, quien sea, pero mi sueño es jugar contra Novak. Hoy por hoy, que no está retirado, ojalá que dure años.
Estás a tres o cuatro bajas del cuadro principal de Australia, pero también por ese ranking, ese sorteo te puede tocar un top 10 o 20 en primera ronda. ¿Cruzas los dedos para que sea Novak?
Sí, puede tocar cualquiera. Sí me gustaría. Tiene su parte positiva, pero también, no sé, la primera vez, capaz te pediría otro, ¿no? Alguien, no sé, un poco más accesible. Pero sí me encantaría jugar, capaz un poco más a futuro, contra Novak.
¿Qué fue lo que más te quedó como espinita de esta temporada que terminó? ¿No ganar Lima o no entrar jugando al top 100?
Yo creo que no solamente no ganar Lima, sino que yo llegué a Lima con muchas expectativas, de la gente y de todo. Y creo que eso no me favoreció, y estaba pasando un súper mal momento, sentimental, no encontraba el sentido, ni siquiera para jugar. Entonces, creo que ese fue el momento más duro. No sé, no era yo, no me encontraba conmigo mismo. Se nota en la cancha. Y sí, se nota. Pero después ya siento que encontré el rumbo de nuevo.
¿Viste redes o algunos comentarios en ese momento?
No, nada, yo no miro.
Pero con lo que dices, el español Bernabé Zapata acaba de anunciar su retiro y jugará su último torneo en mayo en Valencia. Tiene 28 años, y tocó el tema de la salud mental que parece ser uno de los motivos. Muy poco se habla de eso en los deportistas, y es un tenista que fue top 40 y lo enfrentaste hace poco
Sí, lo enfrenté en Sevilla. Y te das cuenta de que, claro, él estaba jugando ese día súper bien y da exactamente igual los 10 resultados negativos que tuvo antes que jugó contra mí, porque ese día me estaba mostrando un nivel que no era el que estaba jugando, porque estaba jugando súper bien y era perfecto. Y claro, te das cuenta de que ha sido top 40 y todo, pero así como si nunca hubiese estado en el top 40, tratar un poco de juzgar al rival sin importar el ranking, que es lo más difícil, pero es lo que te va a hacer jugar sin presión en el día a día. Y él habla mucho de la salud mental y yo creo que esa es la razón por la que se ha retirado, sinceramente. Yo creo que, es una opinión, capaz si se da un año un poco más sabático, por así decirlo, le van a dar ganas de volver a jugar 100%. Lo tengo muy seguro. Eso no quiere decir que se vuelva a meter, porque es muy difícil hoy en día volver a meterse (en el circuito).
Es lo que ha hecho Araujo en el Barcelona, que se ha dado un año sabático prácticamente.
Sí claro, se va a un retiro espiritual y luego va a volver.
Cuando pasan esos momentos, ¿te refugias en tu familia, en tu pareja o haces algo en especial?
Sobre todo en mi entrenador. Él es el que más simpatiza conmigo y lo entiende perfectamente porque se parece mucho a mi forma de ser también. Y con él es el que tengo más confianza y después ya hablo con mi papá, con mi mamá, con mi pareja también. Y sí, salimos todos del duelo juntos porque tratan de entenderme y no juzgarme, que es lo más importante también.
Claro, porque es difícil también este deporte. Tú eres top 100, pero viene un top 400, te da pelea, te gana y tú dices después en el vestuario ¿qué pasó? ¿Por qué me ganó un tenista que tiene tantos puestos atrás?
Claro, pero es el tema. Es pensar en lo que he hecho mal y si he hecho realmente algo mal, bueno, tratar de mejorarlo. Pero si he jugado bien, y el rival también lo ha hecho a un gran nivel, creo que no hay que ser tampoco tan duro con la derrota. Da exactamente igual. Obviamente para la gente que no tiene ni idea de tenis, va a criticarte, te va a insultar, todo, y eso ya lo tengo muy asimilado, pero por eso tampoco no veo redes.
Y ahora también es muy recurrente el tema de las apuestas en el tenis.
Sí, por eso la gente no me puede mandar ni un mensaje en mi Instagram ni otras redes sociales, porque es una lluvia de insultos. Aparte tengo todos los filtros de todas las palabras que no quiere ver. Es todo un tema ahí con el tema de apuestas que yo creo que la ATP tendría que hacer algo, pero es complicado de gestionar. Yo creo que ha sido un proceso largo en el que también me estoy un poco desintoxicando de las redes. Sí soy consciente que tengo que mover redes, pero hay la parte positiva que es interactuar con las marcas, interactuar también con tu público, pero claro, hay la parte negativa que son los comentarios que están completamente demás y que solamente por el hecho de escucharlos te afecta.
En ese camino, tu meta este año es ser más consistente en el top 100 o crees que puedes escalar un poco más abajo.
Mira, a mí sinceramente me gusta ponerme objetivos, sí me gustaría consolidarme en el top 100, pero yo te diría que mis objetivos, más allá de eso, es seguir mejorándola. Tratar de seguir viajando más, ahora con preparador físico, con todas las cosas que siento que tengo que mejorar, que por supuesto las hablo mucho con mi equipo y yo creo que ahí solo va a venir el resultado. Que mi objetivo sea mejorar cada día, bueno, ahora vamos a practicar esta derecha, ahora mentalmente tienes que hacer esto, ahora vas a meditar, ahora vas a comer esto, todo para que se sume y que eso dé un resultado y que bueno, que puede ser perfectamente que haga todo eso y no sé el resultado, pero pueda identificar el por qué, y luego seguir intentando e intentando.
Ahora eres consciente que también es una subida un poco más lenta del puesto 100 al 90 que del 200 al 100, ¿no?
Sí, mira, del 110 al 100 es más difícil subir que el 100 al 90 porque hay menos puntos de diferencia, del 100 al 80 hay muchos menos puntos que del 100 al 120. De hecho, estuvimos ahí viéndolo la última semana y no hay tantos puntos de diferencia.
¿Y has visto cuántos puntos defiendes este 2026?
Sí, eso sí sé, que al principio del año no defiendo muchos puntos, pero cuando empiece el año ya tengo que verlo una liga, y ver el race (acumulado), no tanto el ranking que tengo hoy en día, sino ver el race y ver lo que realmente es.
¿Te vamos a ver más jugando en Europa que en Sudamérica?
Mira, mi idea sí es venir a Sudamérica para la gira de los ATPs. No está decidido aún, pero sí es la idea y bueno, tengo que ir viendo también un poco cómo voy de ranking porque capaz también está la opción de jugar los Challengers después, que son por Sudamérica también. Pero todo va a ir evolucionando, va a ir tomando forma, pero también como te digo, mientras más arriba estés, más torneos en cancha dura hay también, entonces ahí me tengo que adaptar a las superficies y para eso también tengo que estar preparado tanto mentalmente, para todos los cambios, como físicamente, que es mucho más demandante todo.
Te pido un mensaje final a la gente que te sigue, a la gente que siempre está pendiente de lo que puedes hacer, de los torneos que vas a jugar, que te ha demostrado también ese cariño, llenando el estadio en la serie ante Portugal.
Bueno, les agradezco mucho. El apoyo que estoy sintiendo de todos los peruanos, no sólo en el Perú sino también afuera. Siempre digo esto, que traten de apoyar en las buenas tanto en las malas, que apoyen también cuando tal vez las cosas no van tan bien y confíen de que es el camino correcto.
