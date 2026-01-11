Gabriel Casimiro
Gabriel Casimiro

Ignacio Buse a puertas del Australian Open: “Me gustan los retos, sería un sueño jugar contra Djokovic o Alcaraz”
El primer sueño de todo tenista, además de ganar su primer torneo en el circuito ATP, es ingresar al top 100 del ranking mundial. Entrar a esa selecta lista de exponentes de este deporte es una batalla que demora, en muchas ocasiones, muchos años de carrera. Para Ignacio Buse, un talento en ciernes, solo fueron necesarios tres años en el circuito. Cerró el 2025 compitiendo en el puesto 104°, subió dos posiciones en la última actualización del año, y en la primera del 2026 ascendió otros dos puestos y alcanzó el soñado puesto 100. Así de redondo y perfecto. Con esa motivación, mientras se recupera de una caprichosa lesión que le impidió alcanzar ese top en la gira de Sudamérica, la primera raqueta peruana habló en exclusiva con El Comercio y sueña con, primero, llegar al Abierto de Australia que está a la vuelta de la esquina. Caso contrario, su meta es afrontar la serie de Copa Davis ante Alemania en la primera semana de febrero. Luego de eso, consolidarse en el top 100 y que este 2026 le regale otro de sus objetivos: enfrentar a Novak Djokovic.

