Juan Pablo Varillas cayó en semifinales del Challenger de Buenos Aires.

Juan Pablo Varillas vio frenada su racha positiva en este inicio de 2026 tras caer en las semifinales del Challenger de Buenos Aires frente al argentino Andre Collarini. Fue un duelo exigente y cambiante, en el que el peruano arrancó con autoridad y logró imponerse desde el comienzo sin sufrir con su servicio.

El primer parcial reflejó ese dominio inicial. Varillas se llevó el set por un claro 6-1, resultado que invitaba a pensar en un trámite favorable rumbo a la final. Sin embargo, Collarini ajustó su juego, leyó mejor el saque del peruano y logró equilibrar el encuentro al quedarse con el segundo set por 6-3.

En el capítulo decisivo, ‘Juanpi’ perdió solidez en sus devoluciones y cedió terreno ante un rival que supo capitalizar el momento. El argentino consiguió un quiebre temprano que inclinó la balanza y condicionó el desarrollo del set final, que terminó con un 6-4 a su favor.

COLLARINI SIGUE DESCONTANDO EL HISTORIAL



❌🎾🇵🇪 Juan Pablo Varillas [253°] no pudo sostener la ventaja abultada del primer set ante 🇦🇷 Andrea Collarini [240°], y se despide en semifinales del Challenger de 🇦🇷 Buenos Aires.



— DECISIVO - Tenis Perú (@DecisivoTenisPe) January 16, 2026

Más allá de la derrota, Varillas cerró un torneo alentador, que alimenta la expectativa de verlo reencontrarse con su mejor versión, aquella que lo tuvo instalado en el Top 100 del ranking ATP. Su recorrido hasta las semifinales incluyó triunfos ante Gonzalo Villanueva, Lautaro Midón y el brasileño Pedro Sakamoto.

Actualmente ubicado en el puesto 253 del ranking mundial, el peruano busca dejar atrás un 2025 irregular, marcado por las lesiones. El 2026 asoma como una oportunidad de revancha, y Buenos Aires dejó señales positivas en ese camino.

Varillas conoce bien este torneo: hace un año se consagró campeón tras vencer en la final al paraguayo Daniel Vallejo por doble 6-4, levantando así el séptimo título de su carrera profesional.

El Challenger de Buenos Aires forma parte de su preparación para la serie del Team Perú ante Alemania, correspondiente a la primera ronda de los qualifiers de la Copa Davis. La eliminatoria se jugará como visitante y sobre superficie dura. Para esa serie, el capitán Luis Horna convocó a Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino, mientras que el equipo alemán estará integrado por Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Tim Pütz y Kevin Krawietz.

Perú histórico... ¡A LOS QUALIFIERS 2026! 🇵🇪✈️



En Lima, Nacho Buse venció a Nuno Borges por 3-6, 6-3 y 6-2 y cerró la serie ante Portugal.



— Copa Davis (@CopaDavis) September 13, 2025

Alemania llega como semifinalista de la última edición, tras caer ante España, mientras que Perú viene de eliminar a Portugal en una vibrante serie disputada recientemente en Lima.