¡El verano se vive en El Comercio! El vóley es uno de los deportes más populares del país, y el verano es la mejor temporada para practicarlo. La primera edición de AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo llega para sorprender a los amantes de este deporte.
Fecha del certamen
El AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, desde las 10 a.m. hasta las 6:30 p.m, en Sol y Mar (Asia).
Formato del torneo
Un total de 12 equipos participarán en el AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo que estarán divididos en cuatro grupos de tres. Jugarán todos contra todos, y el ganador de cada grupo clasifica a la semifinal.
Los cuatro semifinalistas jugarán en dos llaves de ‘mata mata’ para conocer a los finalistas. Los perdedores lucharán por el tercer y cuarto puesto.
Cada duelo se jugará bajo el formato de 3 sets con 15 puntos en cada uno.
Reglas especiales
Se han implementado, además de las tradicionales, tres reglas especiales. Cada equipo tendrá 3 ‘Super Cards’ que podrás usar durante cada set. A continuación, te detallamos una por una.
- Super punto: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble.
- Uno menos: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos.
- Refuerzo Pro (aplica solo en la final): Si el equipo elige esta SÚPER CARD, un jugador o jugadora PRO reforzará al equipo por los siguientes 3 puntos.
