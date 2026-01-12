¡El verano se vive en El Comercio! El fútbol une familias y estrecha los lazos entre los padres y los más pequeños de la casa; por ello, en la tercera edición de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 todos podrán disfrutar de un torneo espectacular.

El Comercio e Igma Sports organizan por tercer año consecutivo la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026, el certamen que se realiza en la playa Los Cocos, en los balnearios al sur de Lima.

En esta edición, la categoría ‘Máster’ será la gran novedad. Participantes de más de 40 años pondrán a prueba su habilidad con el balón y lucharán por el título.

Este evento se posiciona como un motor para descubrir y potenciar el talento peruano, abriendo puertas a nuevas generaciones de atletas que podrían representar al país en futuras selecciones nacionales.

Fechas

Viernes 06 de febrero: Inauguración

Sábado 07 de febrero

Viernes 13 de febrero

Sábado 14 de febrero

Viernes 20 de febrero

Sábado 21 de febrero

Sábado 28 de febrero: Clausura / Final

Categorías