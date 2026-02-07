Juan Pablo Varillas vs Yannick Hanfmann: horarios y canales para ver Copa Davis

Por Redacción EC
JugadorSet 1Set 2Total
Juan Pablo Varillas
Yannick Hanfmann

Ver Juan Pablo Varillas vs Yannick Hanfmann EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Castello Düsseldorf por los qualifiers de la Copa Davis 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 6 de febrero de 2026, a las 12:00 de la tarde (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina y Chile, las 11:00 AM de México y la 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? DSports y DGO transmiten el partido en Perú y se podrá ver mediante la señal de DirecTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

