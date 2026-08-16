¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
LUNES 17 DE AGOSTO
Lima Cercado (De 0:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.)
- JR. CARABAYA CDRA 6, JR. DE LA UNION CDRAS 7, 8, JR. MOGUEGUA CDRA 1, JR. PUNO CDRAS 1, 2, 7, 8.
San Juan de Lurigancho (De 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.)
- P.J. JESUS OROPEZA CHONTA MZ M, N, AV. CANTO GRANDE CDRA 38, PASAJE RIO MOCHE CDRA 3.
Comas (De 9:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 11, 12, 68, 69, CALLE CORBACHO CDRAS. 3, 4, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRAS. 3, 4, JR. MARTIN ARANGUREN CDRAS. 8, 9, URB. STA. LUZMILA MZS. P, Q, R, S
MARTES 18 DE AGOSTO
Lima Cercado (De 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.)
- AV. ARGENTINA CDRAS 15, 16, 17, AV. GUILLERMO DANSEY CDRAS 17, 18, 19, AV. JOSE MARIA GALDEANO Y MENDOZA CDRAS 8, 9, CALLE JOSE CELENDON CONDESTABLE CDRA 9.
Ventanilla (De 1:00 p.m. hasta las 4:00 p. m.)
- URB. POPULAR DE INTERES SOCIAL AREA INDUSTRIAL MZ B, G, T-1, U-1, V-1.
Los Olivos (De 1:00 p.m. hasta las 5:30 p. m.)
- URB. LAS PALMERAS CALLE EL AMARGON CDRA 40, AV. CALISTEMO CDRAS 9, 10, AV. LAS PALMERAS CDRAS 38, 39, 40, CALLE GUANDU CDRA 39, CALLE LAS FRESAS CDRAS 9, 10, CALLE TRITOMA CDRAS 8, 9, 10, JR. HELENIOS CDRAS 8, 40, CALLE LA HIEDRA CDRA 8, JR. LAS ACACIAS CDRA 8, JR. LOS AMARANTOS CDRA 9.
Los Olivos (De 1:00 p.m. hasta las 5:30 p. m.)
- JR. CARAZ CDRAS. 8, 9, JR. CÉSAR VALLEJO CDRA. S/N, 7, JR. LA HIEDRA CDRA. 7, JR. LOS CASTAÑOS CDRAS. 7, 8, JR. MANUEL GONZÁLEZ PRADA CDRAS. 7, 8, CALLE ABUTILLÓN CDRA. 38, CALLE LAS ACACIAS CDRA. 7, CALLE LOS CASTAÑOS CDRAS. 7, 8, AV. CARLOS A. IZAGUIRRE CDRAS. 8, 9, AV. LAS PALMERAS CDRAS. 8, 38, URBANIZACIÓN LAS PALMERAS MZS. B, C, D, E, F, K, URBANIZACIÓN MERCURIO MZS. U, Z,
Los Olivos (De 1:00 p.m. hasta las 5:30 p. m.)
- URB. MERCURIO AV. CESAR VALLEJO CDRAS 7, AV. CARLOS IZAGUIRRE CDRAS 7, 8, AV. LAS PALMERAS CDRA 38, URB. LAS PALMERAS MZ B, K, Z.
Lurigancho-Chosica (De 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.)
- ASOC. DE VIV. CORAZÓN DE JESÚS ANEXO 8 JICAMARCA MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y, Z,
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO
Lima Cercado (De 8:00 a. m. a las 3:00 p. m.)
- URB. CONDE DE LAS TORRES AV. INDUSTRIAL CDRA 7.
Ancón (De 9:00 a. m. a las 7:00 p. m.)
- URB. MIRAMAR AV. COPACABANA MZ 8, 9, 10, 13, 15, 21, AV. FLORIDA CDRAS 2, 8, 9, 10, MZ 12, 13, 14, 15, 17, 32A, AV. PRINCIPAL G MZ C, E, H, H1, P, AV. SORRENTO MZ 3, 9, CALLE 1 MZ B, C, CALLE 2 MZ A, B, C, N, CALLE 22 CDRAS 3, 4, MZ 32, CALLE 23, MZ 29, 32, CALLE 4 MZ M, CALLE 5 MZ D, I, M, N, CALLE 6 MZ D, E, F, I, CALLE 8 MZ F, G, H, J, CALLE 9 MZ G, H, K, CALLE C MZ N, CALLE CEDROS CDRAS 1, 8, 9, CALLE D MZ F, J, CALLE E, MZ E, F, CALLE MALECON MIRAMAR CDRAS O, 7, 8, 10, MZ 18, 20, MZ A, CALLE MIMOSA CDRAS 2, 3, CALLE NUEVA CDRAS 5, 6, 7, MZ 17, 18, 27, 28, CALLE S/N MZ A, PASAJE 1 MZ A, E, PASAJE 2 MZ F, H, I, PASAJE 3 MZ A, E, F, PASAJE 4 MZ D, E, PASAJE 5 MZ C, D, PASAJE 6 MZ B, C, PASAJE 7 MZ G, H, PASAJE PRIVADO MZ A, B, I.
Callao (De 9:30 a. m. a las 3:30 p. m.)
- ASOC. AERORESIDENCIAL MZ A, ASOC. ALAMEDA PORTUARIA MZ B.
Lima Cercado (De 8:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- ASOC. LAS MARGARITAS ETAPA II MZ C, D, E, F, G,
Los Olivos (De 8:30 a. m. a las 6:30 p. m.)
- A.H. 19 DE MAYO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, URB. EL PARQUE DE NARANJAL MZS. A3, B3, F3, G3, N3, O3, P3, S3, Q3, Y3, AV. EL NARANJAL CDRA. 14, 15, 16, AV. HUANDOY CDRA. 50, AV. LOS PRÓCERES CDRA. 50, CALLE CAJAY CDRA. 50, CALLE COCHAS CDRA. 50, CALLE HUANTAR CDRA. 50, JR. PISCOBAMBA CDRAS. 14, 15, 16, JR. YARACMARCA CDRA. 50, JR. UCHUPATA CDRA. 50, ASOC. VIV. MONTE AZUL DE NARANJAL MZS. H, I, JR. MITOBAMBA CDRAS. 50, 51.
Carabayllo (De 8:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 11, 12, 68, 69, CALLE CORBACHO CDRAS. 3, 4, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRAS. 3, 4, JR. MARTIN ARANGUREN CDRAS. 8, 9, URB. STA. LUZMILA MZS. P, Q, R, S.
JUEVES 20 DE AGOSTO
Callao (De 8:00 a. m. a las 6:00 p. m.)
- A.H. VICTOR GONZALES MZ. E.
Ventanilla (De 8:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- A.H. JOSÉ OLAYA BALANDRA MZS. 2G, 45A, A2, B1, B2, C, C2, D2, E1, F1, F2, G, G1, H1, N1 P1, T1, U, U1, V, W, X1, Z1, A.H. MARÍA JESÚS ESPINOZA MZS. A1, A3, B10, B11, B12, D, E, H1, L, Q1, R, R1, X1.
Carabayllo (De 9:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- A.H. KEIKO SOFÍA FUJIMORI MZS. A, C, D, E1, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, A.H. SOL NACIENTE MZS. A, B, A.H. NUEVA AURORA 5TO SECTOR MZS. D, E, A.H. MORIHIZA AOKI MZS. A, B, C, D, E1, I1, N.
Comas (De 9:00 a. m. a las 6:00 p. m.)
- AV. 22 DE AGOSTO CDRAS. 11, 12, JR. VICENTE ANGULO CDRA. 3, JR. MARTIN ARANGURI CDRAS. 2, 3, 4, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 7, 8, 60, 61, 62, 63, 64 JR. BARCENO CDRA. 1, JR. BAQUIJANO Y CARRILO CDRA. 1, JR. GABRIEL BEJAR CDRAS. 7, 8, JR. BRICEÑO CDRA. 1, CALLE CUSIHUAMAN CDRAS. 1, 2, CALLE FERNANDEZ LOPEZ ALDANA CDRA. 2, CALLE DIANDERAS CDRA. 1, JR. JOSÉ SANTOS FIGUEROA CDRA. 1, URB. STA. LUZMILA MZS. A2, A3, B2, B3, C3, D3, E3, H2, U2, W2, X1, Y2, Z1, Z2.
Jesús María (De 8:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- UNIVERSITARIA CDRAS. 7, 8, 60, 61, 62, 63, 64 JR. BARCENO CDRA. 1, JR. BAQUIJANO Y CARRILO CDRA. 1, JR. GABRIEL BEJAR CDRAS. 7, 8, JR. BRICEÑO CDRA. 1, CALLE CUSIHUAMAN CDRAS. 1, 2, CALLE FERNANDEZ LOPEZ ALDANA CDRA. 2, CALLE DIANDERAS CDRA. 1, JR. JOSÉ SANTOS FIGUEROA CDRA. 1, URB. STA. LUZMILA MZS. A2, A3, B2, B3, C3, D3, E3, H2, U2, W2, X1, Y2, Z1, Z2.
San Juan de Lurigancho (De 1:00 p.m. a las 5:00 p. m.)
- A.H. EDUARDO DE LA PINIELLA MZS. C2, C3, C13, D1, D8, D9, PROGRAMA CIUDAD MCA.L CÁCERES 2DA ETP. MZS. C2, C3, C13, D1, D8, D9, A.H. COMERCIANTES Y ARTESANOS MZS. D1, D8, AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA. 38
VIERNES 21 DE AGOSTO
Puente Piedra (De 8:30 a. m. a las 6:30 p. m.)
- ASOC. VIV. LOS PORTALES I ETP MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, ASOC. DE VIV. LAS AZUCENAS MZS. A, B, ASOC. VIV. EL TREBOL MZS. A, B, C, ASOC. VIV. LAS FRESAS MZS. C, F, H, J, K, M, N, P, P1, Q, R, S, Y, Z, PRO. VIV. LA ARBOLEDA DE CARBAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, PRO. VIV. SAN AGUSTÍN MZS. B, C, E, H, I, K, ASOC. VIV. LAS PERLAS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, PRO. VIV. LOS SAUCES MZS. A, B, ASOC. PROP. VIV. CENTENO MZS. A, B, C, D, E, ASOC. VIV. LAS GARDENIAS MZ. B, ASOC. PROP. LAS CANAS MZS. A, B.
Callao (De 9:00 a. m. a las 6:00 p. m.)
- UNIDAD MODELO CHALETS 1, 2, 3, 4.
San Miguel (De 8:00 a. m. a las 7:00 p. m.)
- CALLE MARTÍN DE MURÚA CDRAS. 1, 2, CALLE CARLOS GONZALES CÁNDAMO CDRA. 2, AV. LA MARINA CDRAS. 26, 27, AV. RAFAEL ESCARDÓ CDRA. 5, CALLE JUAN RUIZ ARCE CDRA. 1, AV. LUIS BANCHERO ROSSI CDRA. 2, CALLE CARLOS GONZALES CDRA. 2, CALLE CONTISUYO CDRA. 2, AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE CDRA. 4.
Carabayllo (De 9:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- ASOC. PRO. VIV. LOS SUYOS EL REPOSO DE CARABAYLLO MZ. E.
Puente Piedra (De 9:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- PRO. VIV. PRIMERO DE MAYO MZS. A, B, C, C1, D, E, F, I, J, K, K1, L, ASOC. DE PROP. ANTOFAGASTA MZ. M, ASOC. DE VIV. SAN LUCAS DE PUENTE PIEDRA MZ. A, C.P. LOS GRAMADALES MZ. I, ASOC. DE PROP. Y COMITÉ DE OBRAS MZ. M, ASOC. DE POSESIONARIOS 23 DE NOVIEMBRE LAS PALMERAS MZ. C.
SÁBADO 22 DE AGOSTO
Los Olivos (De 9:00 a. m. a las 6:00 p. m.)
- ASOC. VIV. LOS JARDINES DE CHILLÓN MZS. A1, A2, B, B2, C, C2, D1, D2, E2, F, F2, H, H2, I, J, J1, J2, K, K1, K2, L2, LL2, M2, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, LOT. VILLA MERCEDES MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PORTALES DE CHILLÓN MZS. A, A1, B, B1, C, C1, C2, D, D1, E, E1, F, F2, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, K2, L, L1, L2, LL1, LL2, M, M1, M2, N1, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, ASOC. VIV. ALAMEDA DE CHILLÓN MZS. A, B
Ventanilla (De 8:30 a. m. a las 6:30 p. m.)
- CALLE PABLO BONNER CDRA. 1, URB. ZONA INDUSTRIAL MZS. I1, I7, I8, I9, I14, I15, AV. REVOLUCIÓN CDRAS. 2, 5, 6, 8, CALLE BANCHERO ROSSI CDRA. 1, CALLE LA PAMPILLA CDRA. 1, AV. NESTOR GAMBETTA KM. 4.94, CALLE NICOLÁS COPERNICO CDRA. 1.
Los Olivos (De 2:00 p. m. a las 5:00 p. m.)
- OTROS LOTE 2 FUNDO TABLA LARGA UC 02239.
Magdalena del Mar (De 8:30 a. m. a las 6:30 p. m.)
- AV. BRASIL CDRAS. 39, JR. PEDRO DRINOT (ARICA) CDRAS. 1, 2, 3, AV. DEL EJÉRCITO CDRAS. 2, 3, 4, AV. AUGUSTO PEREZ ARANIBAR CDRA. 2, 3, 4, 7, JR. RAYMONDI CDRAS. 1, 2, 3, 5, JR. LARCO HERRERA CDRAS. 0, 1, 2, 4, 5, 6, JR. SAENZ PEÑA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. SUCRE (EX EDUARDO CARRASCO) CDRA. 1, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRA. 1, JR. MOORE CDRAS. 1, 2, 3, CALLE MALECÓN GRAU CDRAS. 1, 2, 3, JR. RAIMONDI CDRAS. 1, 3, JR. GARCÍA SALCEDO CDRA. 2, CIRCUITO DE PLAYAS COSTA VERDE, JR. SAENZ PEÑA CDRAS. 2, 3, 4, JR. IDELFONSO FUENTES CDRA. 1, JR. EDUARDO CARRASCO CDRA. 1, JR. FRANCISCO BEJARANO CDRA. 1, JR. GARCÍA SALCEDO CDRA. 3.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.