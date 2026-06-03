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Rafael Nadal cumple 40 años: la historia del rey eterno de Roland Garros. (Foto: ATP)
Rafael Nadal cumple 40 años: la historia del rey eterno de Roland Garros. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Rafael Nadal cumple 40 años y el tenis todavía lo extraña. El español, símbolo de esfuerzo y competitividad durante más de dos décadas, atraviesa una etapa más tranquila lejos del circuito profesional, aunque su nombre sigue presente en cada conversación sobre los más grandes de la historia de este deporte.

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