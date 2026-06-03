Rafael Nadal cumple 40 años y el tenis todavía lo extraña. El español, símbolo de esfuerzo y competitividad durante más de dos décadas, atraviesa una etapa más tranquila lejos del circuito profesional, aunque su nombre sigue presente en cada conversación sobre los más grandes de la historia de este deporte.

Durante años, el cumpleaños de ‘Rafa’ estuvo ligado inevitablemente a Roland Garros. Entre 2005 y 2022, el manacorí convirtió París en su territorio favorito y celebró gran parte de sus aniversarios disputando el Grand Slam donde construyó una leyenda irrepetible con 14 títulos.

Su carrera quedó marcada por cifras impresionantes. Ganó 22 torneos de Grand Slam, conquistó 92 títulos ATP y permaneció 209 semanas como número uno del mundo. Junto a Novak Djokovic y Roger Federer formó el histórico “Big Three” que dominó una era dorada del tenis.

Nadal también dejó huella representando a España. Ganó dos medallas de oro olímpicas (en Pekín 2008 y Río 2016) y fue protagonista en la conquista de cinco Copas Davis, siempre mostrando el mismo carácter competitivo que lo convirtió en un referente mundial.

Roger Federer dedica emotiva carta a Rafael Nadal / GLYN KIRK

A pesar del retiro, muchos de sus récords siguen vigentes. Continúa siendo el tenista más ganador en torneos como Roland Garros, Montecarlo, Roma, Madrid y Barcelona. Además, mantiene uno de los porcentajes de victorias más altos de la historia, solo superado por Djokovic.

El año pasado recibió un emotivo homenaje en Roland Garros junto a Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray. Hoy, lejos de la presión de la élite, Nadal disfruta de su familia y sigue ligado al tenis desde su academia en Mallorca, donde continúa transmitiendo su experiencia a las nuevas generaciones.

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