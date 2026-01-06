El tenis peruano tiene una cita con la historia este 6 y 7 de febrero, fecha en la que el equipo nacional se enfrentará de visitante a Alemania por los qualifiers de la Copa Davis.

La cuenta oficial del torneo dio a conocer a los integrantes de ambas escuadras que estarán compuestas por Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino, por Perú; y por Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Tim Puetz y Kevin Krawietz, por Alemania.

Los dirigidos por Luis Horna, llegará decidido a lograr la hazaña en el Castello Düsseldorf, con capacidad para más de 3 000 espectadores. Esta será la primera vez que un equipo peruano se enfrenta a Alemania por Copa Davis.

Hay madera

La Federación Peruana de Tenis nombró a Ignacio Buse como primera raqueta nacional y las expectativas sobre el futuro del buen tenista peruano vienen en incremento luego de conocerse su ingreso al Top 100 del ranking ATP.

Con solo 21 años, Buse viene de tener una buena performance en el 2025: ganó su primer título ATP Challenger en Heilbronn (Bad Rappenau), Alemania. Se coronó campeón del Challenger 125 de Sevilla 2025, y jugó su primer Grand Slam en el US Open 2025, luego de superar varias rondas de clasificación.

“Desde pequeño, nunca pensé que este momento llegaría. Toda la vida pensando en llegar al Top 100, pero recién te das cuenta que lo vas a conseguir cuando estás muy cerca. Me siento nostálgico con este video, ya que es inevitable mirar hacia atrás y pensar en todos los momentos que hemos atravesado, sobre todo duros, pero que han valido la pena cada segundo para hacerme más fuerte”, escribió Buse luego de conocer su ingreso en el Top 100.