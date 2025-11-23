El sorteo de los Qualifiers de la Copa Davis 2026 se llevó a cabo este domingo 23 de noviembre, previo a la final de la Copa Davis 2025.

Perú jugará con Alemania en condición de visita. El seleccionado nacional logró llegara a esta instancia tras vencer a Portugal el pasado mes de septiembre.

Los Qualifiers 2026 se disputarán en dos rondas de eliminatorias a domicilio o como visitante. Las fechas en las que se jugarán los duelos de la primera ronda serán 6-7 o 7-8 de febrero de 2026.

Asimismo, otras selecciones sudamericanas conocieron a sus rivales: Chile vs Serbia, Ecuador vs Australia, Argentina vs. Corea del Sur, Brasil vs. Canadá.