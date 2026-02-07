Gonzalo Bueno vs Jan-Lennard Struff en vivo: horarios y canales para ver los qualifiers de la Copa Davis

Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Gonzalo Bueno Jan-Lennard Struff

Ver Gonzalo Bueno vs Jan-Lennard Struff EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Castello Düsseldorf por los qualifiers de la Copa Davis 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 7 de febrero de 2026, a las 10:00 de la mañana (hora peruana), que son las 12:00 PM de Argentina y Chile, las 9:00 AM de México y la 4:00 PM de España. ¿Dónde ver? DSports y DGO transmiten el partido en Perú y se podrá ver mediante la señal de DirecTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.