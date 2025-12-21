Como desde hace mucho, por no decir siempre, este 2025 ha sido un año retador para quienes dedican su día a día al deporte de alta competencia y tienen como primer gran rival a la falta de apoyo. Por eso, cada medalla que hoy brilla tiene un sabor distinto: es el triunfo del terco, del que no se rinde, del que gana a pesar de todo. Es un milagro tallado a pulso.

Es por eso que desde el 2009, Deporte Total, cuyo espíritu por dar espacio a todos los deportes se ha mantenido por 39 años desde su aparición en 1986, rinde homenaje a ese esfuerzo a través de los Premios DT, un reconocimiento que celebra a los mejores atletas nacionales. Este año, la escena se repite con grandes personajes que resumen el éxito, pero también el esfuerzo, las penurias y el sacrificio.

—Los mejores del año—

En el mar, Sol Aguirre dictó cátedra en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Se colgó el oro en shortboard, liderando un pelotón de siete preseas doradas. Mientras tanto, en las canchas de arcilla y cemento, Ignacio Buse dejó de ser una promesa para ser una realidad. Nacho se metió al cuadro principal del US Open, demostrando que a los 21 años su futuro es enorme.

Sol Aguirre viene de ganar su tercer Qualifying Series (QS) en Natal, Brasil, en noviembre del año pasado. (FOTO: WSL).

La épica también tuvo un nombre propio en el paratletismo: Neri Roxana Mamani. Lo suyo en Nueva Delhi no fue solo una carrera, fue una lección de vida. Conquistar el primer título mundial para el Perú es romper una pared que parecía de concreto; un oro histórico que nos recuerda que la perseverancia es el único motor que nunca se apaga. En paralelo, el fútbol local se rindió ante el Universitario de Jorge Fossati, un equipo que logró un tricampeonato indiscutible con Alex Valera como gran figura.

Este 2025 nos deja la imagen de un Perú que resiste y vence. La lista de reconocimiento es larga y repasa las principales disciplinas deportivas en nuestro país, detalladas y destacadas merecidamente en conjunto con nuestros lectores, esos fieles compañeros de Deporte Total por casi cuatro décadas.

Alex Valera, con 17 goles, fue elegido como el mejor delantero del año.

LOS GANADORES

JUGADOR DEL AÑO: Alex Valera MEJOR EQUIPO DEL AÑO: Universitario MEDIOCAMPISTA DEL AÑO: Jairo Concha ARQUERO DEL AÑO: Sebastián Britos DELANTERO DE AÑO: Alex Valera MEJOR EXTRANJERO: Eryc Castillo MEJOR JUGADOR SUB 23: César Inga TÉCNICO DEL AÑO: Jorge Fossati MEJOR PERUANO EN EL EXTERIOR: Pedro Gallese MEJOR CAMPAÑA PERUANA EN EL EXTRANJERO: Alianza Lima MEJOR EQUIPO FEMENINO: Alianza Lima MEJOR FUTBOLISTA FEMENINA: Adriana Lúcar MEJOR DIRIGENCIA EQUIPO FEMENINO: Universitario GOL DEL AÑO: Jairo Concha (Universitario) a Melgar

POLIDEPORTIVO