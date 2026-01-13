Martín Vizcarra cumple una condena de 14 años de prisión por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. (Foto: El Comercio)
Redacción EC
El Poder Judicial programó para el próximo miércoles 21 de enero la audiencia donde verá el pedido del expresidente (2018-2020) para por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso que la audiencia se inicie a partir de las 9:00 a.m. a través del aplicativo Google Meet.

El abogado del exjefe de Estado, Erwin Siccha, alega que el juzgado que lo condenó “ignoró” su “conducta procesal intachable”, asistiendo al acto mismo de su lectura.

Como se recuerda, Martín Vizcarra fue condenado por el delito de cohecho (soborno) por recibir S/ 2.3 millones de dos empresas constructoras cuando ejerció el cargo de gobernador regional de Moquegua.

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional dispuso también la inhabilitación del exmandatario por 9 años para ejercer cargos públicos.

El juzgado determinó que a Vizcarra le corresponde una pena de 6 años por el caso Lomas de Ilo y 8 años por los delitos vinculados al proyecto Hospital de Moquegua, con lo que la pena total y concreta es de 14 años de prisión.

El juzgado concluyó que está probado que el expresidente sí pidió y recibió la coima de S/ 1 millón de Obrainsa por Lomas de Ilo (S/ 400 mil en enero 2014 y S/ 600 mil en abril 2014), así como que la constructora pagó el alquiler de una avioneta a pedido suyo.

