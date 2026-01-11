López Chau da una nueva versión sobre su detención en 1970: “Al comienzo nos confundieron con ladrones”

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, dio una nueva explicación sobre la detención y encarcelamiento que sufrió en la década de 1970, al señalar que en un primer momento fue arrestado al ser confundido con un delincuente común. Esta versión se suma a la que dio días atrás, cuando afirmó que estuvo preso por oponerse al régimen militar de Juan Velasco Alvarado.

Según relató, él y otros jóvenes fueron inicialmente intervenidos como presuntos ladrones, pero la situación cambió cuando las autoridades identificaron su militancia política estudiantil.

“Al comienzo nos confundieron con ladrones, pero luego detectaron, porque nos tenían fichados, que varios éramos de Jornada, y allí las cosas se complicaron”, afirmó en una entrevista con el portal La Mula.

De acuerdo con su testimonio, Jornada fue un movimiento estudiantil que realizó activismo político durante la dictadura militar. Una vez identificados como opositores, sostuvo que fueron trasladados al penal de El Sexto. Añadió que permaneció incomunicado durante varios días y en condiciones de semioscuridad.

La explicación del candidato se conoce en un contexto marcado por la circulación de un documento que consigna su ingreso, detención y posterior liberación en 1970, bajo la calificación de “asalto y robo”.

El registro —que comenzó a difundirse este domingo 11— incluye un sello de agua con las iniciales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). No obstante, hasta el cierre de esta edición, el INPE no ha confirmado la autenticidad del documento, ni el propio López Chau se ha pronunciado específicamente sobre su contenido.

Desde su entorno político sostienen que la imputación penal consignada en ese registro responde a prácticas habituales de la dictadura para justificar la detención de opositores. Carlo Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, declaró a El Comercio que no existe ninguna sentencia judicial contra el candidato y que su reclusión debe leerse en el contexto de persecución política de la época.

“La versión real es exactamente la que dijo el señor López Chau. No existe ninguna sentencia. El hecho de que una dictadura pueda usar algún argumento para apresar a un preso político no prueba nada. Él ya lo explicó ampliamente en una entrevista con La Mula”, afirmó.

El paso de López Chau por prisión en los años 70 no fue revelado inicialmente por el propio candidato, sino por el excongresista Edgar Villanueva, antiguo aliado suyo.

El Comercio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con López Chau mediante llamadas telefónicas, mensajes y coordinaciones con su equipo de prensa para recoger una versión directa sobre el documento difundido. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.