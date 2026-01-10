Delcy, que te extraen, una crónica de Fernando Vivas sobre la presidenta encargada de Venezuela

Tras la muerte del líder fundador, fue ministra de Comunicaciones de Maduro (2013 al 2014), canciller (2014 al 2017), presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (2017 al 2018), ministra de Economía (2020 al 2021), ministra de Hidrocarburos (2021 hasta el pasado 5 de enero, manejó la política petrolera) y vicepresidenta desde el 2018 hasta el pasado lunes 5. Ah, por si le faltaba algo, a su despacho de vice estaba adscrito el Sebin, el servicio de inteligencia bolivariana. La última: es miembro de la dirección nacional del PSUV, el partido oficialista. Ha estado en todo.

Delcy Rodríguez Gómez (56 años, nacida en Caracas) tiene las 7 llaves del chavismo. Trabajó estrechamente con el comandante y tras su muerte, a su manera, lo vio ‘convertido en pajarito’ revoloteando y piando a su lado, como dijo Nicolás.

Heredó el cargo que tenía este, el de canciller. Se dio el lujo de mecer a todas las potencias que creyeron que podían mediar entre el régimen y su oposición. Luis Almagro, ex secretario general de la OEA, lo odiaba pues ella lo gritó en una reunión. Otros cancilleres de la región también tuvieron sus encontronazos.

"La presidenta encargada de Venezuela está entre la espada y la pared. El mundo presiona por una transición inmediata pero, antes, Donald Trump la quiere alineada a todas sus demandas. (ampliado) “Maneja el triple discurso: al pueblo venezolano, a su cúpula y a Trump. Al primero le repite el chavismo de manual, a Trump y a Marco Rubio les dice que sí pues sino la extraen, y a la cúpula le traduce las condiciones del sí”.

Con todo lo que Delcy sabe del chavismo, podría ser su sepulturera. Aprendió a negociar para afuera y para adentro, manejando el doble discurso y conoce lo esencial de esa cosa del petróleo, de cómo es tener las mayores reservas probadas del mundo (303 mil millones de barriles según la OPEP) pero estar alrededor del puesto 17 en el ranking de los países productores.

Me quedé corto con el doble discurso, en realidad maneja el triple discurso: al pueblo venezolano, a su cúpula y a Trump. Al primero le repite el chavismo de manual, a Trump y a Marco Rubio les dice que sí pues sino ‘la extraen’, y a la cúpula le traduce las condiciones del sí.

En medio del lío mayúsculo, Delcy se dio tiempo para pensar bien cómo debía lucir en la ceremonia de sucesión en la Asamblea Nacional (Congreso). Es soltera sin hijos, con recorrido sentimental cubierto ampliamente por la prensa: fue por algunos años pareja del popular actor de telenovelas Fernando Carrillo y luego se la ha asociado al empresario venezolano de origen libanés, Youssef Nassif Smaili.

Volvamos al vestido. Tenía que ser algo ni muy ceremonioso ni muy casual, no muy elegante pero sí vaporoso, con un toque verde de trópico en trance. Las redes poncharon el modelo y el rango de precios: un corte midi, manga larga, de la marca italiana Chiara Boni La Petite Robe que cuesta entre $650 y $900.

La banda presidencial, este es más que un detalle de corral, se la puso su hermano Jorge, que preside la Asamblea. Escandalizarse de todo esto sería ocioso ante el cálculo de 27 años de chavismo. Las ‘reservas probadas’ de corrupción nos aplastarían.

Delcy está en el gran candelero americano porque es la elegida por la constitución bolivariana para ser presidenta y la elegida por Donald Trump para protagonizar una transición que podría ser todo lo larga que ella maquine que sea.

De algún modo, está ocupando el papel sucesorio de María Corina Machado respecto de Edmundo González, que es el sueño de la diáspora venezolana y de buena parte de la oposición interna. No la eligió el pueblo en las urnas sino Trump, pero ese dedo pesa demasiado en el planeta y ella lo sabe tan bien que se la ve dispuesta a acatar la tutela de Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump el 3 de enero de 2026, junto al director de la CIA, John Ratcliffe, viendo una transmisión remota de la misión militar para capturar a Nicolás Maduro. (AFP). / HANDOUT

Por lo pronto ya acató la orden de vender casi todo su petróleo a EE.UU. y de usar el pago para hacer importaciones exclusivamente de EE.UU. De paso, dejará que la Cuba castrista se muera de a pocos.

A los 32 guardias cubanos de Maduro fallecidos en la incursión del 3 de diciembre (cifra confirmada por La Habana y por Caracas), se podría sumar a la fosa, en el mediano plazo, todo un régimen sediento de energía vital. A partir del jueves, presionada, empezó a soltar presos políticos.

Aunque encima del Chiara Boni lleva la soga al cuello, es tan hábil que se la puede poner y sacar cada día. Estados Unidos no descarta la posibilidad de extraerla o descartarla; pero a la vez se ve forzado a prestarle legitimidad, para que no se perciba que Rubio negocia y valida a ‘delincuentes narcoterroristas’. Por cierto, ella no está comprendida en el grupo de acusados del expediente de Maduro. Lo está Diosdado Cabello, el diablo número dos tras Maduro, que tiene el pomposo cargo de ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz.

No puede ser casual que Diosdado apareciera el jueves en su programa de TV ‘Con el mazo dando’ llamando a combatir a los gringos. ¿Lo verá Delcy más extraíble que ella? Ambos estarán buen tiempo en el candelero.