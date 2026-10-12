El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada levantó la medida de impedimento de salida del país dictada contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el marco del proceso que afrontaba por el presunto delito de lavado de activos.

Según el documento al que accedió este Diario, dicha instancia declaró ejecutoriada la resolución emitida el 20 de agosto por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que ordenó archivar el proceso en contra del exmandatario por la presunta recepción de aportes ilícitos en la campaña electoral del 2011.

Asimismo, dispuso cursar los oficios a la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como a la Policía Nacional (PNP), a fin de hacer efectivo el levantamiento de la medida restrictiva contra Kuczynski Godard.

De igual modo, ordenó emitir los oficios correspondientes a fin de anular los antecedentes policiales, penales y judiciales que se hubieran generado en el proceso contra el expresidente.

Resolución del Poder Judicial sobre Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Kuczynski era investigado por cuatro hechos: uso de pitufeo y registro de falsos aportantes, introducción de dinero ilícito mediante actividades de recaudación, préstamos de dinero al partido Peruanos por el Kambio (PPK) e introducción de dinero ilícito mediante “actividades de recaudación”.

Según la tesis del Ministerio Público, el expresidente era sindicado como parte de una organización criminal, razón por la cual se dictaron 18 meses de impedimento de salida del país contra Kuczynski Godard.

No obstante, el pasado 20 de agosto la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica del exmandatario, ordenando el archivo definitivo del proceso.

Dicha resolución, al no haber sido objeto de ningún recurso impugnatorio y transcurrido el plazo previsto por el Código Procesal Penal, el cual señala que las partes tienen 10 días de plazo, por consiguiente, ha quedado ejecutoriada.

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PPK aún debe afrontar otros dos procesos judiciales que siguen su curso. Uno de ellos, es por el caso Westfield Capital e IIRSA Norte que se encuentra en control de acusación y donde la fiscalía solicitó 35 años para el expresidente.

El segundo caso, que se encuentra en investigación preparatoria, se encuentra vinculado a un presunto favorecimiento a la empresa Odebrecht por el caso Trasvase de Olmos.