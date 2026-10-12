PPK fue presidente de la república desde julio del 2016 a marzo del 2018. (Foto: Congreso)
PPK fue presidente de la república desde julio del 2016 a marzo del 2018. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada levantó la medida de impedimento de salida del país dictada contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el marco del proceso que afrontaba por el presunto delito de lavado de activos.

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