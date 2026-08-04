El abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Julio Midolo, anunció que la defensa evalúa iniciar acciones legales contra el Estado por las medidas adoptadas durante las investigaciones contra su patrocinado, aunque precisó que esperarán a que concluyan todos los procesos judiciales antes de hacerlo.

En entrevista con Canal N, explicó que, por una cuestión de “estrategia” legal, la prioridad es obtener decisiones definitivas que determinen la inocencia de su patrocinado.

“ Podríamos iniciarlo hoy, pero sería ir por cuerdas separadas. Estratégicamente es conveniente esperar que culminen todos los procesos y se determine que el señor es inocente para poder ir ya contra el Estado” , declaró.

#NPortada | Julio Midolo, abogado de PPK: El caso Westfield, que es el principal, todavía está esperando fecha para juicio oral



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Midolo indicó que los bienes incautados a PPK permanecen actualmente bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad adscrita al Poder Ejecutivo.

Una década de trabajo deficiente

El abogado también lanzó duras críticas contra el trabajo que desarrolló el Equipo Especial Lava Jato, durante la última década y sostuvo que las recientes decisiones judiciales evidencian deficiencias en las investigaciones.

“Es algo sin precedentes, que responde a una década del trabajo deficiente de este grupo de fiscales que ha integrado el Equipo Especial. A la luz de los resultados que se vienen dando últimamente, demuestra que el trabajo no solo es malo, sino arbitrario”, afirmó.

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Según Midolo, las investigaciones no solo afectaron a exautoridades, sino también a personas ajenas a los hechos investigados.

“Le ha destrozado la vida a personas que no tienen nada que ver, como el señor José Luis Bernaola. Básicamente las han condenado a una muerte civil: no pueden tener cuentas bancarias, conseguir trabajo y su vida se ha visto seriamente perjudicada”, sostuvo.

Acusa a la Fiscalía de insistir en procesos archivados

Respecto de los procesos que afronta el exmandatario, Midolo cuestionó que el Ministerio Público continúe apelando resoluciones favorables a su defendido.

“Mientras la Fiscalía no pare en esta insistencia de seguir apelando, el caso no termina de ser archivado y ese antecedente siempre se mantendrá”, manifestó.

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Asimismo, indicó que el caso por los presuntos aportes de campaña del 2012 ya fue archivado y expresó su confianza en que ocurra lo mismo con la investigación correspondiente a la campaña del 2016.

“El Ministerio Público insiste, no quiere archivar el caso y sigue citando gente para preguntarles lo mismo una y otra vez. Hay una actitud negacionista del Ministerio Público”, afirmó.

No obstante, precisó que el caso, denominado Westfield Capital, considerado el proceso principal contra Pedro Pablo Kuczynski, aún se encuentra pendiente del inicio del juicio oral.