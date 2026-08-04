El caso Westfield Capital se encuentra pendiente de juicio oral, según Julio Midolo, abogado del exmandatario.
El caso Westfield Capital se encuentra pendiente de juicio oral, según Julio Midolo, abogado del exmandatario.
Por Redacción EC

El abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Julio Midolo, anunció que la defensa evalúa iniciar acciones legales contra el Estado por las medidas adoptadas durante las investigaciones contra su patrocinado, aunque precisó que esperarán a que concluyan todos los procesos judiciales antes de hacerlo.

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