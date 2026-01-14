Juan Pablo Varillas derrotó este miércoles 14 de enero a Pedro Sakamoto por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires 2026.

En un intenso duelo, ‘Juampi’ inició imponiendo su ritmo en la Cancha 3 del Club de Tenis Argentino y venció 6-4 en el primer set.

En el segundo set, el tenista brasileño acusó una lesión y se retiró del encuentro.

De esta manera, el peruano logró una aliviada clasificación a los cuartos de final del certamen. Y se encuentra a la espera de su siguiente rival.