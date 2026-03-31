Bajo el cielo aún templado de Madrid, la selección peruana cumplió su último entrenamiento previo al amistoso de este martes 31 de marzo ante Honduras. La sesión, marcada por la intensidad y las constantes indicaciones Mano Menezes, dejó entrever algo más que simples ajustes: el técnico brasileño empieza a perfilar su primera idea concreta tras un debut adverso que dejó más dudas que certezas.
La derrota por 2-0 ante Senegal, en el Stade de France de París, no solo significó un resultado negativo en el arranque de la nueva etapa, sino también una llamada de atención sobre los márgenes de error de un equipo en reconstrucción. Perú mostró pasajes de orden, pero también fragilidad en momentos clave, algo que el comando técnico ha buscado corregir en estos días de trabajo en España.
El entrenador comenzó a bosquejar un posible once titular con un promedio de edad de 27.7 años. Pedro Gallese, el más veterano con 36 años, se mantendría en el arco, respaldado por una defensa que repetiría nombres: Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco y Marcos López. La continuidad en la zaga no es casual. Menezes ha decidido ratificar su confianza en Barco, quien, pese a ser volante natural, volvió a ser utilizado como defensor central, una apuesta que busca salida limpia desde el fondo.
El mediocampo presentaría variantes. Jesús Castillo tomaría el lugar de Erick Noriega, en un intento por darle mayor equilibrio a la primera línea de contención. A su lado, Yoshimar Yotún y Jairo Concha completarían una zona que necesita no solo recuperación, sino también claridad para conectar con los atacantes. La idea, según lo trabajado, es que Perú tenga mayor posesión y evite quedar partido como ocurrió en varios tramos del último partido.
En ofensiva también se vislumbran cambios. Joao Grimaldo -el más joven con 23 años- asumiría un rol protagónico, incluso portando la camiseta número ‘10’, en reemplazo de Kenji Cabrera. Junto a él aparecerían Jairo Vélez y Alex Valera.
“Estoy muy emocionado, muy contento. Nosotros venimos a dar todo de nosotros para que el profe nos llame en la otra convocatoria. Siempre trato de dar lo mejor de mi en el campo. Cuando me toque estar, daré todo; y cuando me toque estar afuera, apoyaré”, señaló Grimaldo a “Bicolor +”.
Más allá de lo estrictamente táctico, el ambiente alrededor del equipo ha estado marcado por el respaldo de referentes históricos. Desde Lima, Paolo Guerrero, máximo goleador de la selección, se pronunció a favor del proceso que encabeza Menezes, destacando que se trata de una etapa distinta que requiere tiempo y paciencia. Sus palabras buscan aportar calma en un entorno donde los resultados inmediatos suelen condicionar cualquier proyecto.
Así, Perú se alista para un nuevo examen, uno que puede empezar a dar señales más claras sobre el rumbo que pretende tomar el técnico brasileño. El amistoso ante Honduras no solo será una oportunidad de corregir errores, sino también de consolidar una idea que, por ahora, sigue en construcción. En Madrid, al menos, ya se empiezan a dibujar sus primeras líneas.
