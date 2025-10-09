Luego de que la orquesta de cumbia Agua Marina sufriera un atentado en pleno concierto la noche de ayer, miércoles 8 de octubre, en donde cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas sufrieron heridas de bala, algunos testigos que estuvieron en el evento contaron lo sucedido.

Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú (PNP) contabilizó al menos 26 casquillos de bala en los alrededores del recinto.

Vista del local donde se realizó el concierto de Agua Marina. Foto: GEC

Seguridad dentro del lugar

Un hombre identificado como Víctor contó a Canal N que dentro del Círculo Militar de Chorrillos Tarapacá sí contaba con la presencia de agentes de la Policía, sin embargo, en los exteriores no.

“Adentro ha estado perfectamente con efectivos policiales y del evento, el problema ha sido acá (afuera). Estaba todo muy bien y de un momento a otro sonaron ráfagas de bala muy rápido y el pánico entró. Pensábamos que era un cortocircuito porque además salió humo, pero ya supimos cuando vimos que se estaban apoyando entre ellos y uno de los músicos saltó asustado hacia la cancha y corrió hacia el púbico”, contó.

“Algunos lloraban, gritando, se tiraron al piso, yo me protegí y luego empezaron a salir con calma. Para salir ha sido rápido”, detalló.

Los delincuentes dispararon contra el escenario donde presentaba la orquesta Agua Marina desde la avenida Confraternidad. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

El sujeto cuestionó que solo “una tela” era lo que protegía la parte de atrás del escenario. “La gente empezó a salir por su cuenta, ya al final la gente de seguridad empezó a dar indicaciones”.

Ahora, La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar, inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio.