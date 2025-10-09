Lady Gómez, pareja de Wilson Ruiz, músico de la orquesta de cumbia Agua Marina, quien resultó herido junto a otros tres integrantes más y un vendedor ambulante a manos de presuntos extorsionadores durante una presentación de la agrupación, pidió que todos los peruanos se unan en oración por salud de los afectados.
Visiblemente afectada, Gómez dijo que espera la recuperación pronta de no solo su conviviente, también de César More Almenara y los hermanos Quiroga, Luis y Manuel.
“He recibido el apoyo de todo el personal de salud. En estos momentos pedirles a todo el Perú que ama a Agua Marina que puedan orar por la salud de los integrantes, mucha fortaleza ahora. Gracias por el apoyo de todos”, dijo a la prensa a su salida del Almenara.
Añadió que también diferentes bandas musiciales les han enviado mensajes de solidaridad tras el hecho.
Gómez sostuvo que hasta el momento no ha podido tener contacto directo con Ruiz o alguno de los músicos.
Hermanos Quiroga fuera de peligro
Horas más tarde, peritos de criminalística comentaron a los medios que los hermanos Quiroga, internados en la Clínica Maison de Santé, se encuentran fuera de peligro.
En tanto, la La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar, inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio, tras el ataque armado ocurrido durante una presentación de la agrupación musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos, el miércoles 8 de octubre.
