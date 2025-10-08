Este miércoles, integrantes del grupo de cumbia Agua Marina fueron víctimas de un feroz atentado armado durante un concierto que realizaban en el Circuito Militar de Chorrillos.

Según reportes y videos en redes sociales, un sujeto, cuya identidad se desconoce, habría arremetido contra los músicos, quienes cantaban en el escenario, disparando con una metralleta cerca de las 10:20 p. m.

La información está en desarrollo, y se presume que sería un ataque producto de extorsiones, mismo que habría dejado tres miembros de la agrupación afectados.