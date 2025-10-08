Según América TV, las balas llegaron desde atrás del escenario donde cantaba Agua Marina
Según América TV, las balas llegaron desde atrás del escenario donde cantaba Agua Marina
Redacción EC
Redacción EC

Este miércoles, integrantes del grupo de cumbia fueron víctimas de un feroz atentado armado durante un concierto que realizaban en el Circuito Militar de Chorrillos.

Según reportes y videos en redes sociales, un sujeto, cuya identidad se desconoce, habría arremetido contra los músicos, quienes cantaban en el escenario, disparando con una metralleta cerca de las 10:20 p. m.

La información está en desarrollo, y se presume que sería un ataque producto de extorsiones, mismo que habría dejado tres miembros de la agrupación afectados.

