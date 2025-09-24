En Sechura, Piura, al norte del Perú, delincuentes armados ingresaron a la vivienda de Luis Quiroga Querevalú, percusionista del reconocido grupo de cumbia Agua Marina y robaron la suma de 30 mil soles, monto destinado al pago de servicios de todos los integrantes.
El asalto ocurrió al promediar las 3 de la mañana y frente a la Municipalidad Provincial de Sechura y a escasos metros de la Plaza de Armas, en la cuadra 4 de la calle Bolívar.
