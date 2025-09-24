El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez inició operaciones el pasado 1 de junio y, desde aquel momento, se han presentado cuestionamientos a su diseño y se han denunciado supuestas deficiencias en sus estructuras , pese a que Lima Airport Partners (LAP), empresa operadora del terminal aéreo, ha indicado que, se trata de uno de “clase mundial”.

MIRA AQUÍ: Tres falsas amenazas de bomba en el Jorge Chávez: cómo ocurrieron y qué castigo podrían tener

Sin embargo, se reportó un hecho que podría poner en duda la seguridad aeroportuaria, ya que, según contó el periodista Omar Coca, un vehículo sobrepasó, el pasado 12 de septiembre, sin problemas tres anillos de seguridad privada del aeropuerto y llegó hasta la zona donde se abastece de combustible a los aviones. La zona no está bajo la vigilancia de la PNP.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Un piloto se percató de la situación riesgosa que se presentaba en la zona y alertó a las autoridades, por lo que la Policía llegó al lugar para retirar al conductor y a su unidad. El tema ha sido manejado con reserva por las compañías involucradas en el caso.

#MuyGrave Fuentes del aeropuerto #JorgeChávez aseguran que se habría vulnerado la #SeguridadAeroportuaria. Conductor burló tres cordones de seguridad y termino dentro de la plataforma (abastecimiento de combustible de los aviones). Piloto habría alertado la situación 🧵 (1/3) pic.twitter.com/XRggNbib8C — Omar Coca (@OmarCoca_) September 23, 2025

Fuentes de El Comercio indicaron que los trabajadores de empresas que brindan servicios en el aeropuerto sí confirmaron lo ocurrido, pero que prefirieron no comentar el hecho debido a que mantienen un contrato con LAP.

Además, este Diario trató de conseguir información adicional por personas allegadas a Corpac, pero no se obtuvo respuesta. Por su parte, LAP no confirmó ni desmintió el hecho.

LEE AQUÍ: Pataz: mina Francés se convierte en nuevo foco de minería ilegal y está tomada por delincuentes

Cabe recordar que el nuevo aeropuerto cuenta, desde fines de mayo pasado, con una comisaría que puede albergar a 200 policías para brindar seguridad en el interior y en los alrededores del terminal aéreo. La dependencia policial está situada entre los accesos de entrada y salida del establecimiento, lo que permite una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. También se han implementado módulos de atención de la PNP en todos los pisos del terminal.

Evaluaciones y multas a Lima Airport Partners

Lima Airport Partners fue sancionada con más de S/ 3,06 millones por incumplimientos en las especificaciones técnicas de la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. También fue multada con S/ 79 822 por no ejecutar el mantenimiento programado de bienes concesionados en el 2021, según informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) a fines de agosto.

Ositrán también realizó mediciones de tiempo en el cumplimiento de niveles de servicio realizada en el nuevo aeropuerto correspondiente a junio.

Los procesos medidos fueron los tiempos máximos de espera en las áreas de facturación (check in), control de seguridad (doméstico e internacional), Migraciones (salidas y llegadas) y recojo de equipajes. La evaluación fue realizada en cumplimiento de los parámetros establecidos por el Airport Development Reference Manual (ADRM) de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

La supervisión, ejecutado en los principales puntos del flujo de pasajeros, determinó que en el área de facturación (check-in), se consideraron aerolíneas con vuelos regulares como Latam, Avianca, KLM, Sky, entre otras, que representan el 85 % del tráfico de pasajeros, el tiempo máximo de espera superó los 20 minutos establecidos por IATA.

En el control de seguridad doméstico, se registró un tiempo máximo de espera de 4 minutos, cumpliendo con el estándar internacional de 10 minutos. En el control de seguridad internacional, el tiempo máximo alcanzó los 13 minutos, superando el umbral establecido por IATA.

Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Andina)

En cuanto al área de Migraciones, los tiempos de espera también superaron los valores de referencia. En salidas internacionales, la espera alcanzó los 15 minutos, y en llegadas internacionales llegó a 57 minutos, muy por encima de los 10 minutos establecidos como máximo por IATA.

TE RECOMENDAMOS: Unicef y El Comercio reafirman convenio en favor de niños y adolescentes

Respecto al proceso de recojo de equipaje, se observó que el primer pasajero y la primera maleta llegaron a la faja en 8 minutos, también por encima del estándar de referencia, que establece un tiempo de 0 minutos.

Junio fue el primer mes de operación del nuevo terminal del AIJC. Sin embargo, conforme a las recomendaciones de IATA, las mediciones de niveles de servicio deben realizarse durante periodos representativos de alta demanda. En ese contexto, Ositrán realiza nuevas supervisiones durante agosto, considerado el mes de mayor tráfico del año.

La situación de la “vía libre” del aeropuerto

Un tema que ha puesto en el tapete El Comercio es sobre cómo la denominada “vía libre” del aeropuerto se llena de vehículos que llegan a dejar pasajeros o a recogerlos, pese a los esfuerzos de los inspectores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La “vía libre” es un área para que cualquier vehículo, ya sea taxi o particular, pueda desplazarse para dejar o recoger pasajeros. Esta es diferente a la vía elevada del tercer piso, donde solo se puede dejar pasajeros y permanecer hasta 10 minutos sin pagar una tarifa.

La ‘vía libre’ conecta a los pasajeros con el boulevard en el segundo nivel del terminal aéreo. Foto: Antonio Melgarejo. / ANTONIO MELGAREJO

Si bien los vehículos solo pueden permanecer estacionados en la “vía libre” por 10 segundos para dejar o recoger pasajeros, taxis y autos particulares permanecían estacionados varios minutos,

La situación en la “vía libre” del aeropuerto es similar a la de cualquier avenida de Lima, ya que los taxistas recogen pasajeros en medio de la pista.