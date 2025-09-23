Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

La historia de una joven que busca justicia en un caso de violación tras más de 13 años de su denuncia
La historia de una joven que busca justicia en un caso de violación tras más de 13 años de su denuncia

La historia de una joven que busca justicia en un caso de violación tras más de 13 años de su denuncia

Natalia, a la que llamaremos con ese nombre así para evitar exponer su verdadera identidad, jamás imaginó que aquel hombre al que veía, siendo niña, como figura paterna terminaría convirtiéndose en protagonista de una historia que ella, hasta el momento, no ha podido superar y que, más de 13 años de proceso judicial, aún no concluye.

