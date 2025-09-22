El XI Festival del Chancho al Palo renueva su escena este 2025 con un importante cambio: por primera vez se descentraliza. Ya no será Huaral el epicentro del festejo, sino Chancay, que acogerá esta tradición del 10 al 12 de octubre en el Estadio Municipal “Rómulo Shaw Cisneros”. Lo hace con el respaldo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), y con el compromiso de entregar sabor, cultura e identidad gastronómica a nuevos espacios.
El protagonista sigue siendo el chancho al palo, ese plato emblemático que une a la tradición culinaria del norte chico y reconoce su día nacional cada tercer domingo de octubre, según normativas locales. Además, el festival reunirá más de 60 stands con una gran variedad de platos típicos de la región e ingredientes nacionales. Aquí se podrá probar desde la versión más clásica del chancho al palo, hasta combinaciones modernas, guisos, arroces, platos fríos y cebiches adaptados al contexto del evento.
Uno de los gestos más significativos es la entrega gratuita de 2000 raciones de chancho al palo para pobladores de Chancay y distritos vecinos, como muestra del carácter inclusivo del festival.
Del evento participarán chefs reconocidos del país, representantes del gremio turístico, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, y actores culturales que darán forma a un espectáculo que va más allá del plato.
La descentralización del Festival del Chancho al Palo no es solo geográfica, sino simbólica: implica llevar una tradición arraigada hacia nuevos públicos, promoviendo turismo, reactivando economías locales como la de Chancay, y reforzando la identidad culinaria de Huaral.
