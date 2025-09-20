Unicef y El Comercio reafirman convenio en favor de niños y adolescentes

Unicef y El Comercio reafirmaron, a través de un memorándum de entendimiento, su compromiso en defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia . De esa forma, garantizaron el impulso al programa Corresponsales Escolares y a la campaña “Vota por mí”, que contiene un decálogo con las 10 principales demandas de los niños, niñas y adolescentes del Perú.

El convenio fue suscrito ayer, viernes, entre Javier Álvarez, representante de Unicef en el Perú, y el director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, en la sede de esta casa editora.

Iniciativa busca “darle voz” a los niños, niñas y adolescentes, indicó representante de Unicef

Javier Álvarez, representante de Unicef en el Perú, indicó que el convenio firmado con El Comercio apunta a “darle voz” a los niños, las niñas y adolescentes de cara a los comicios que se desarrollarán en el 2026 y que sus propuestas sobre diversos temas, como la educación, seguridad, anemia y la violencia, sean tomadas en cuenta por los políticos.

“Ellos no votan, ellos no van a decir: ‘me gusta este candidato más o puedo emitir mi voto’. Ellos no son los protagonistas quizás como quisiéramos del proceso electoral, pero sí tienen una voz”, afirmó.

Recordó que los pedidos fueron recopilados con el apoyo de los corresponsales escolares durante talleres desarrollados en colegios de regiones como Lima, Ucayali, Loreto y Huancavelica. Todo fue incluido en un decálogo que fue dado a conocer en julio pasado.

Álvarez remarcó que los temas de la anemia y la inseguridad ciudadana, los cuales están dentro del decálogo de la campaña “Vota por mí”, deberían ser contemplados en las agendas de los partidos políticos.

Javier Álvarez, representante de Unicef en el Perú. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)

“Lo ideal sería ver cómo pueden incluir en los programas políticos algunos de los temas. Un tema que preocupa a toda la sociedad peruana y que esperemos que esté en la agenda política es el tema de la anemia. ¿Cómo un niño o niña con anemia puede llegar al colegio y aprender algo?”, expresó.

“Un tema que también nos preocupa mucho es la seguridad. Cómo un niño va a llegar a la escuela y esta está cerrada por la inseguridad, pues está siendo extorsionado el director del colegio”, agregó.

Álvarez precisó que la iniciativa de El Comercio y Unicef apunta a preparar “ciudadanos para las próximas elecciones”.

Campaña busca que votantes tomen en cuenta qué planes de gobierno han incluido propuestas de los adolescentes

La campaña que llevan adelante El Comercio y Unicef también pretende llegar a la ciudadanía para que los votantes tomen en cuenta qué partidos han incluido las demandas de los niños, niñas y adolescentes en sus planes de gobierno y que eso se convierta en un factor decisivo a la hora de votar, indicó Alejandra Arispe, especialista en comunicación de Unicef.

Detalló que los pedidos fueron recogidos durante los talleres en los que participaron 200 menores de Ucayali, Loreto, Lima y Huancavelica, así como corresponsales escolares, la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), Sinfonía por el Perú y organizaciones sociales.

El Comercio y Unicef ratificaron, a través de un memorándum de entendimiento, su defensa de la niñez y adolescencia. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)

Arispe explicó que la campaña “Vota por mí” se difundirá a través de publicidad digital a través de las redes de Unicef y El Comercio. También se realizarán encuentros participativos entre adolescentes y los diferentes candidatos, así como activaciones con la ciudadanía.

También precisó que se implementará una veeduría de los planes de gobierno de los candidatos para determinar cuánto de las demandas de los niños, niñas y adolescentes han tomado en cuenta. “Esta campaña es de largo aliento comenzó en julio, con el lanzamiento del decálogo, pero su fase fuerte comenzará a partir de noviembre y terminará en la segunda vuelta, hasta julio del próximo año”, aseveró Arispe.

El papel de El Comercio que desarrollará en la campaña "Vota por mí"

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, explicó que la firma del convenio con Unicef reafirma la iniciativa que han desarrollado desde hace varios años, como es el programa Corresponsales Escolares, así como la más reciente, la campaña “Vota por mí”.

“El primero fue Corresponsales Escolares, que existe hace muchos años, donde más de 2500 menores han pasado por este programa y ellos exploran los temas que desean tratar junto a 30 periodistas que son sus mentores y lo publican en la web de El Comercio”, afirmó.

“El otro es el Decálogo electoral, el cual hemos trabajado a través de varios talleres con jóvenes, no todos son corresponsales escolares, son jóvenes que forman parte de la red de Unicef para ver los temas que más le preocupan en la campaña electoral y los temas que ellos quieren incorporar en el debate público. Si bien es cierto no pueden votar, sí tienen una voz y necesitamos que los candidatos escuchen esa voz”, agregó.

Arévalo Miró Quesada consideró que la campaña “Vota por mí” busca trascender más allá de los comicios que se desarrollen en el Perú en los próximos años. “La idea de este decálogo es que no termine en la primera vuelta, sino que pueda sobrevivir en el tiempo y que forme parte de los temas importantes que se van a tratar en el próximo Congreso, próximo Gobierno. Es un proyecto de largo aliento”, afirmó.

Explicó que el papel de El Comercio en la campaña “Vota por mí” será el de ayudar a Unicef en la convocatoria de los candidatos y de los partidos políticos, y acercar, a través de sus distintos programas, a las agrupaciones al Decálogo elaborado por adolescentes.

Al igual que Javier Álvarez, el director periodístico de El Comercio afirmó que el tema de la lucha contra la anemia y de la inseguridad ciudadana son los que más vienen afectando a los niños, niñas y adolescentes, por lo que espera que los políticos formulen sus propuestas.

“Uno es la lucha contra la anemia, un tema importantísimo y de larga data en el Perú y queremos escuchar las propuestas concretas de los distintos partidos políticos para combatir”, refirió.

“Otro (punto) tiene que ver mucho con la actualidad, que es la inseguridad, y de qué manera está afectando a los menores y cómo está afectando el acceso a los colegios. Las extorsiones están creciendo por todo el país y hay un efecto directo en sus vidas. Los chicos que han participado en estos talleres han elegido este tema en particular”, agregó.