Machu Picchu lucía como un "pueblo fantasma" el martes y la mañana del miércoles, luego de que las protestas provocaran la salida de los turistas y bloquearan la llegada de nuevos trenes.
Machu Picchu lucía como un "pueblo fantasma" el martes y la mañana del miércoles, luego de que las protestas provocaran la salida de los turistas y bloquearan la llegada de nuevos trenes.
/ Twitter @juanstoessel
Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Escucha la noticia

00:0000:00
Machu Picchu vive una tregua de 72 horas tras pasar más de un día convertido en un “pueblo fantasma” sin turistas
Resumen de la noticia por IA
Machu Picchu vive una tregua de 72 horas tras pasar más de un día convertido en un “pueblo fantasma” sin turistas

Machu Picchu vive una tregua de 72 horas tras pasar más de un día convertido en un “pueblo fantasma” sin turistas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La plaza de Machu Picchu Pueblo, normalmente abarrotada de turistas de todo el mundo agrupados y expectantes por su turno para dirigirse hacia una de las Siete Nuevas Maravillas, lucía totalmente desierta durante el martes y la mañana del miércoles. Esta situación que solo encuentra comparación con los tiempos de aislamiento vividos durante la última pandemia, es la postal de la agitación social que vive este distrito cusqueño desde hace meses y que ha cobrado especial relevancia en los últimos días.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC