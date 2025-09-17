Las comunidades del distrito de Machu Picchu Pueblo, en Cusco, acordaron una tregua de 72 horas, que entró en vigencia este miércoles 17 de septiembre desde las 11:00 a. m., lo que permitirá retomar la operatividad de los servicios ferroviarios hacia la ciudadela inca.

El Comité de Lucha de las Comunidades del Distrito de Machupicchu informó, mediante un comunicado, que la suspensión temporal de la protesta busca abrir un espacio de diálogo “en el marco del respeto y la paz social”, en atención a la mediación de la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, las comunidades invocaron a las empresas operadoras Inca Rail y Perú Rail a reanudar sus servicios y reprogramar el “traslado progresivo” de buses hacia Machupicchu. Asimismo, pidieron que la Defensoría continúe con su rol mediador en torno a la controversia por la concesión de la ruta Hiram Bingham, que conecta Aguas Calientes con la ciudadela inca.

Acuerdo de tregua de comuneros de Machu Picchu.

El pliego de reclamos incluye el pedido de respetar lo dispuesto por la Municipalidad Provincial de Urubamba para habilitar la operación en dicha vía a la empresa San Antonio de Torontoy, en reemplazo de Consettur, compañía que administró la concesión desde 1995.

Como se recuerda, las protestas se intensificaron desde el pasado 11 de septiembre, luego de que los comuneros denunciaran que las 18 unidades de la empresa San Antonio de Torontoy permanecían varadas, sin que Peru Rail se dispusiera a su traslado hasta el ingreso del santuario histórico de Machu Picchu.

En dicha fecha, el presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, Darwin Baca, responsabilizó a PerúRail de no facilitar el traslado de los buses.

Además, alertaron que aunque la concesión de Consettur culminó el pasado 5 de septiembre, los buses de esta empresa sigue operando en la ruta que traslada a los turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta la ciudadela inca y viceversa, en un trayecto que dura media hora aproximadamente.

Posteriormente, PeruRail denunció un presunto sabotaje que ya no permitió el traslado de la mencionada flota.

Un total de 18 buses permanecen varados sin poder brindar el servicio en la ruta Hiram Bingham, pese a la autorización de sus operaciones en Machu Picchu por parte de la Municipalidad de Urubamba. Foto: difusión

En paralelo, este miércoles los alcaldes de Yucay, Huayllabamba, Maras, Chinchero y Ollantaytambo advirtieron, tras una mesa de diálogo convocada por el Mincetur, un “direccionamiento parcializado en favor de Consettur”, lo que —según señalaron— impidió alcanzar acuerdos que respondan a los intereses de la población de Urubamba. Además, se mostraron contrariados por la ausencia del premier Eduardo Arana en la mesa de diálogo.