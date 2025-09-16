Una tregua permitirá la evacuación de turistas que permanecen varados en Machu Picchu Pueblo, también conocido como Aguas Calientes, hacia la ciudad de Ollantaytambo, en Cusco. El acuerdo tendrá vigencia hasta mañana a las 8 de la mañana, tiempo en el que se prevé retirar a los visitantes afectados.

Según informó la Agencia Andina, el representante de la Defensoría del Pueblo, Óscar Luque, precisó que la decisión se tomó tras un diálogo con representantes de la comunidad de Qoriwayrachina, donde en días anteriores se registraron protestas y bloqueos en la vía férrea.

Aclaró que la medida responde únicamente a una situación de emergencia, por lo que no significa la reanudación del servicio regular de trenes.

“Aquí en Qoriwayrachina el acuerdo al que se arribó permite el libre tránsito hasta mañana a las 8 de la mañana; hay una afectación en el kilómetro 83, pero ya está trabajando el personal que lo va a reparar y una vez que concluyan está vía estará apta para que ingresen los trenes”, señaló.

La misma fuente indicó que en el sector Solapunku, a la altura del kilómetro 83 de la vía férrea, se detectó una excavación que debilitó un tramo de los rieles, pero ya se encuentra reparada y lista para su uso.

Luque reiteró que la circulación de trenes se aplicará únicamente para la evacuación de visitantes, mientras que la operación de las empresas ferroviarias se definirá tras la mesa de diálogo que se lleva a cabo en Lima con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

#Cusco ✅️Nos trasladamos al sector de Qoriwayrachina, en el distrito de Machupicchu, donde dialogamos con el presidente de la comunidad campesina San Antonio de Torontoy, con el director de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy y con la presidenta del Comité de Lucha… pic.twitter.com/OE7HmO5Med — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) September 16, 2025

Evacuación de turistas contará con resguardo policial

El general PNP Julio César Becerra Cámara, jefe de la Región Policial de Cusco, informó que más de 160 efectivos fueron desplegados en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu para resguardar el traslado de turistas. Precisó que al menos 300 visitantes serán evacuados en las próximas horas.

Señaló que, tras coordinar con la Defensoría del Pueblo, se garantizó el paso por el sector de Qoriwayrachina, donde ayer se produjeron enfrentamientos y se detectó un forado en la vía férrea, el cual ya fue reparado.

Agregó que aún esperan una segunda inspección técnica antes de autorizar la evacuación y que, de ser necesario, se utilizará un pequeño monorriel conocido como “chismosito” para facilitar el traslado hacia Ollantaytambo.