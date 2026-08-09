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Un milagro urgente para Machu Picchu

“El caos se perpetúa porque nadie manda: Cultura cuida la piedra, Turismo el negocio, la municipalidad el transporte y la PCM arbitra cuando el incendio ya prendió”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Resumen

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    Macchu Picchu - Perú. No te pierdas la oportunidad visitar una de las siete maravillas del mundo ubicada en Cusco, Perú. Machu Picchu es una antigua ciudadela inca ubicada en la región montañosa de los Andes, en Perú. Es uno de los destinos turísticos más famosos y visitados del mundo debido a su belleza arquitectónica y su enigmática historia. (Foto: National Geographic)
    Macchu Picchu - Perú. No te pierdas la oportunidad visitar una de las siete maravillas del mundo ubicada en Cusco, Perú. Machu Picchu es una antigua ciudadela inca ubicada en la región montañosa de los Andes, en Perú. Es uno de los destinos turísticos más famosos y visitados del mundo debido a su belleza arquitectónica y su enigmática historia. (Foto: National Geographic)

    La confirmación de la visita del papa al Perú ha despertado un entusiasmo generalizado y los primeros cálculos ya estiman que la llegada de León XIV podría atraer 50% más visitantes que la de Francisco, cifras que para la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) “bendecirán” a nuestra economía. Pero antes del milagro papal necesitamos otro, más terrenal: acabar con las mafias que controlan Machu Picchu, antes de que el primer papa con DNI peruano llegue a verla.

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