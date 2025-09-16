Un nuevo hecho de violencia sacudió al Callao. Alrededor de las 9:00 p. m., una mujer fue atacada a tiros por presuntos sicarios frente al centro comercial Minka, en el Callao.

De acuerdo con medios locales, la víctima trabajaba como jaladora en la zona cuando fue interceptada por delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta.

Los sujetos abrieron fuego en varias oportunidades, dejándola gravemente herida en plena vía pública, ante la mirada de comerciantes y transeúntes.

La mujer, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue auxiliada y trasladada de inmediato a un hospital cercano. Hasta el momento, no se ha precisado su estado de salud, aunque se conoce que recibió varios impactos de bala.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes. En la escena se hallaron casquillos de bala que serán analizados por peritos de Criminalística como parte de la investigación para dar con los responsables.

Hasta ahora se desconocen las causas del ataque y no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma.

Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.