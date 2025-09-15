Rutas de Lima (RDL) acusó este lunes a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) de ser la responsable del “caos vehicular” que afrontarán los usuarios de la Panamericana Sur durante la próxima temporada de verano, a raíz de la suspensión del sistema electrónico de pago de peaje e-pass y la falta de reparación del puente Conchán.

En un comunicado, la concesionaria recordó que el 19 de mayo de este año se vio “forzada” a descontinuar el uso del e-pass, un mecanismo que funcionó por más de una década y que permitía el pago sin contacto en las casetas de peaje.

“La suspensión se origina en la imposición de una penalidad arbitraria y exorbitante por parte de la MML”, señaló la empresa.

RDL precisó que la comuna capitalina impuso una multa superior a S/ 12 millones, equivalente a 3.371 sanciones por cada día de uso del sistema, lo que hizo inviable su continuidad.

“La sanción impuesta (…)privó a los usuarios de un medio de pago electrónico eficiente que reducía tiempo de espera”, advirtió.

La empresa también denunció que, a casi seis meses del cierre total del puente Conchán por problemas en su infraestructura, la MML no ha realizado las reparaciones correspondientes.

“Una vez más, la MML continúa afectando directamente a los usuarios de las vías concesionadas”, remarcó.

Rutas de Lima cerró temporalmente el puente Conchán debido a un hundimiento en la vía. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

De acuerdo con la concesionaria, cada verano el tránsito en la Panamericana Sur se incrementa alrededor de 60 %. “El verano 2026 será el primero en más de una década sin e-pass y muy probablemente sin la posibilidad de que los usuarios utilicen el puente Conchán, con las consecuencias en el tránsito que ello generará en esa zona de la ciudad”, alertó.

Finalmente, Rutas de Lima invocó a las autoridades a tomar “cartas en el asunto en beneficio de los ciudadanos de la capital”.