La organización New7Wonders advirtió que Machu Picchu podría perder su condición de una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, debido a los graves problemas de gestión que enfrenta el santuario histórico. En un comunicado difundido desde Zúrich, la entidad alertó que la masificación turística sin planificación, el incremento de precios, las denuncias por venta irregular de boletos, así como las deficiencias en el transporte terrestre y los conflictos sociales, amenazan la credibilidad del sitio como patrimonio de valor universal.

“La permanencia justificable y creíble de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de una acción urgente del Estado peruano” , indicó la institución, que recalcó la importancia de una gestión integral, sostenible y transparente para la conservación del santuario.

Presión turística y mala gestión ponen en jaque el título de Machu Picchu. (Foto: Andina)

New7Wonders subrayó que el título de “maravilla” no solo supone reconocimiento mundial, sino también compromisos de preservación, conservación del patrimonio y el cumplimiento de estándares internacionales.

“En su calidad de autoridad oficial, New7Wonders desea recordar que la designación implica un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable del sitio, así como con la implementación de estándares internacionales de preservación y gestión ”, se lee en el comunicado.

Además, remarcó que el “efecto maravilla” genera un impacto positivo en la cultura, la economía y la imagen del país, siempre que vaya acompañado de políticas responsables.

New7Wonders exige acción urgente del Estado para conservar a Machu Picchu.

La organización exhortó a que el Gobierno central, los gobiernos regionales, las comunidades locales y el sector privado trabajen de manera articulada para garantizar la protección integral de Machu Picchu, símbolo de identidad del Perú y motor económico del turismo nacional.

“Los principales responsables de la toma de decisiones a nivel de la Presidencia, el gobierno nacional, incluyendo todos los ministerios clave, el Congreso Nacional y los gobiernos regionales y locales, han recibido desde hace tiempo nuestras propuestas para implementar un plan estratégico de transformación para Machu Picchu. Esta acción es ahora más vital que nunca”, menciona.