Una tendencia global que combina nutrición funcional y practicidad se abre paso en el Perú, de la mano de nuevas presentaciones que transforman la rutina diaria del bienestar. En los últimos años, la forma de consumir suplementos ha cambiado.

A la tradicional cápsula o pastilla se han sumado formatos más atractivos, especialmente en mercados como Estados Unidos y Europa, donde las gomitas funcionales se han convertido en parte de la rutina cotidiana de muchas personas interesadas en el autocuidado. Ahora, esta tendencia también se abre espacio en el Perú. Gomilovers (www.gomilovers.com), una marca local, acaba de presentar una línea de gomitas nutracéuticas que integra ingredientes naturales asociados a beneficios como la energía, el descanso o el equilibrio digestivo.

La propuesta incluye distintas variedades: dos pensadas para quienes buscan mejorar su vitalidad (Gomi Energy Para Él y Para Ella, a base de maca, guaraná, aguaje y cúrcuma), una opción orientada al sueño reparador (Gomi Dreams, con melatonina, valeriana, triptófano y manzanilla) y otra enfocada en el bienestar digestivo y el manejo del peso (Gomi Balance, con vinagre de manzana y té verde). Más allá de los ingredientes, lo que llama la atención es el formato: dos gomitas al día son suficientes, un gesto sencillo que se integra sin dificultad a las rutinas de trabajo o estudio. Además, los productos no contienen azúcar añadida y han sido desarrollados en colaboración con médicos funcionales.

Las gomitas se distribuyen a nivel nacional y forman parte de un fenómeno más amplio: la búsqueda de opciones de autocuidado que se adapten a estilos de vida cada vez más acelerados, sin perder de vista la conexión con tradiciones naturales y culturales.