Tensión en Machu Picchu: turismo continúa en jaque por protestas y falta de buses

El conflicto comenzó el 5 de septiembre, cuando concluyó el contrato de la empresa Consettur, que durante tres décadas tuvo la exclusividad del transporte en la ruta Hiram Bingham (entre Aguas Calientes y el Santuario de Machu Picchu). Tras ello, la Municipalidad de Urubamba autorizó un plan temporal de cuatro meses y aceptó la participación de la empresa San Antonio de Torontoy con su flota de buses.

Manifestantes exigen que se respete plan de contingencia aprobado por autoridades, que acepta la participación de la empresa San Antonio de Torontoy con su flota de buses.

Sin embargo, los pobladores de Urubamba vienen exigiendo que se respete dicho plan de contingencia, pues denuncian que PerúRail (compañía de trenes que llega hasta Aguas Calientes) y el alcalde de Machu Picchu estarían impidiendo su funcionamiento.

En ese sentido, como medida de protesta, este viernes se ha llevado a cabo un plantón preventivo en Urubamba. Además, advirtieron que el próximo 14 y 15 de septiembre se realizará un paro regional si sus demandas no son atendidas.

Suspenden traslado de buses

PerúRail informó, mediante un comunicado, que no podrá realizar el traslado de buses de la empresa San Antonio de Torontoy hacia Machu Picchu debido a un grave daño detectado en el material rodante destinado a esa operación. El operador ferroviario detalló que las mangueras del freno directo, del freno automático y las cadenas de los breques de dos plataformas fueron cortados.

Así lo pudo constatar la mañana de este viernes, durante una inspección en su operación de carga ubicada en la vía férrea del sector Puente Ruinas (kilómetro 112+300). Estas plataformas iban a transportar los referidos buses.

Ante esto, PerúRail consideró imposible realizar el traslado de los vehículos en condiciones seguras y procedió a notificar de inmediato a la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se inicie una investigación.

“PerúRail realizará el traslado de los buses cuando se tenga las garantías necesarias para un traslado seguro que no arriesgue a nuestros trabajadores, a la población ni a la infraestructura de nuestras operaciones y de terceros”, se lee en la carta difundida por la empresa.

Siguen las protestas

El último jueves, se realizó una nueva jornada de protestas contra las empresas PerúRail y Consettur, esta vez desde el sector de Qoryhuayrachina, a la altura de la comunidad de San Antonio, en la línea férrea Cusco–Machu Picchu. El pedido fue el mismo: permitir el ingreso de los 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy para operar de manera temporal en la vía Hiram Bingham hacia la ciudadela inca.

Decenas de ciudadanos portaron carteles y lanzaron arengas en rechazo a las restricciones impuestas por las compañías que actualmente concentran el servicio de traslado de visitantes. Ello, sin bloquear el pase de los trenes.

Según denunciaron, las unidades de San Antonio de Torontoy permanecen varadas en la zona de Hidroeléctrica, pese a contar con el aval del Sernanp. El presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, Darwin Baca, responsabilizó a PerúRail de no facilitar el traslado de los buses.

En paralelo, otro grupo de manifestantes se concentró en los exteriores de la estación de trenes de San Pedro, en la ciudad del Cusco, en rechazo a la situación que atraviesa el transporte turístico hacia la maravilla mundial.

Afectación al turismo

El conflicto que atraviesa Machu Picchu no solo involucra a operadores y autoridades locales, sino que también afecta a los miles de turistas nacionales y extranjeros que arriba a diario al Cusco. Agencias de viaje y hoteles han expresado su preocupación por las cancelaciones y retrasos, y advierten que la actual inestabilidad podría dañar la imagen internacional del principal atractivo turístico del país.

Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, calificó la situación como un riesgo para la imagen del país. “Constantemente Machu Picchu está dando mala imagen al mundo. No podemos seguir enviando información negativa de nuestra principal maravilla”, expresó.

Contraloría detectó deficiencias en la atención y control de boletos en Machu Picchu, que podrían afectar la experiencia de los visitantes y la imagen del destino. Foto: Andina.

El representante gremial alertó que estos problemas afectan directamente la llegada de visitantes. “El año pasado recibimos 3.2 millones de turistas extranjeros. Este año apenas alcanzaremos los 3.5, cuando en 2019 llegamos a 4,4 millones. Machu Picchu se ha convertido en un cuello de botella que genera una mala imagen”, detalló.

Para Stoessel, el fin de la concesión de Consettur debió resolverse con un concurso formal y no con una decisión de último momento. Recordó que la nueva empresa solo tiene autorización por cuatro meses y que no cuenta con la infraestructura necesaria en Machu Picchu Pueblo para operar plenamente. “Se necesita un patio de maniobras, un garaje, un grifo. Eso no existe en este momento”, explicó.

La posición de los alcaldes

El alcalde de la provincia cusqueña de Urubamba, Ronald Vera, ha señalado que el proceso de licitación pública para operar la ruta Hiram Bingham ha enfrentado obstáculos que impiden la normalización de la actividad hacia la Ciudadela Inca. Además, mencionó que Consettur operó por casi 30 años por culpa de ciertas autoridades que en su momento no hicieron prevalecer el principio de autoridad.

“En este proceso de licitación iniciado el año pasado, hemos recibido intromisión y obstrucción por parte de algunos órganos del Estado. No nos dieron opiniones vinculantes para proseguir con esta licitación″, señaló.

En esa línea, Vera indicó que se tenía previsto otorgar la buena pro el 5 de agosto de este año, sin embargo, no se ha podido concretar porque precisó que el Sernanp se ha negado a entregarles la compatibilidad del uso de la vía para la licitación pública. “La empresa Consettur la ha denunciado y prohibido emitir ese documento”, sostuvo.

Un total de 18 buses permanecen varados sin poder brindar el servicio en la ruta Hiram Bingham, pese a la autorización de sus operaciones en Machu Picchu por parte de la Municipalidad de Urubamba. Foto: difusión

“Por eso hemos llegado a esta etapa a lo que se llama el plan de contingencia, porque 30 días antes hemos notificado a esta empresa que paralice sus operaciones. Yo tengo una empresa con buena pro ganadora San Antonio de Torontoy, quien tiene título habilitante, entonces ahora les toca conciliar las dos empresas para sacar un mejor resultado”, explicó el alcalde.

Para la principal autoridad de Urubamba, la solución al problema radica en trasladar las unidades de la empresa San Antonio de Torontoy hasta Machupicchu Pueblo. “Invoco al MTC, a PeruRail, que ya tiene todas las autorizaciones del Sernanp, que dejen ingresar esos buses”, mencionó.

En tanto, Elvis Torres, alcalde distrital de Machupicchu, detalló que la crisis está en la transición de operadores de la ruta Hiram Bingham: de la empresa Consettur a la empresa San Antonio de Torontoy. “A solicitud de PCM, me han pedido que converse con las empresas para que se garanticen el ingreso del operador temporal y Consettur siga operando mientras se da la transición. A la fecha, sigue operando Consettur, la empresa sigue garantizando el servicio”, agregó.

Por otro lado, Torres indicó que el alcalde de Urubamba solo ha asistido a una de cuatro reuniones convocadas por la PCM para resolver la crisis. “Nosotros le hemos solicitado su presencia. En ningún momento vino. Lo ideal es que quien deba dar la solución por competencia sea la Municipalidad Provincial de Urubamba“, añadió.

Torres añadió que en dichas reuniones se evidenció que ninguno de los entes conocía los detalles del plan de contingencia, pese a que se solicitó al municipio de Urubamba que socialice esa información para que ambas empresas puedan ponerse de acuerdo y se inicie el proceso de transición. “El alcalde sabía que ya culminaba el contrato, ha tenido tiempo suficiente para hacer sus bases. Lamentablemente, le han ganado los plazos e irresponsablemente ha tratado de tomar decisiones a última hora“, afirmó.

“Yo estoy preocupado, en realidad, por el turismo. Estamos cerrando la temporada alta, tenemos 5.600 turistas por día”, agregó.

Venta de entradas, el otro problema

Este viernes, durante la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, informó sobre la problemática del boleto turístico de Machu Picchu, entre otros temas. Dijo que se han introducido mejoras con la venta de mil boletos presenciales.

“Algunas refieren que no es lo adecuado, pero es un procedimiento que también se realizan en otros espacios turísticos de diversos países. Se ha incrementado ventanillas de ventas, así como los horarios de atención y con cualquier medio de pago, así como la disponibilidad de boletos”, manifestó.

Turistas deben realizar largas colas para acceder a boletos de ingreso a Machu Picchu. Foto: difusión / Municipalidad Machu Picchu

También refirió que tienen información en tiempo real en Machu Picchu y su página web, sobre la venta de boletos, sistemas digitales de información, señalética. Sobre el sistema de venta pre-ticket, dijo que este fue eliminado y socializado con las autoridades locales y regionales del Cusco.

Al respecto, los congresistas indicaron la necesidad de mejorar los servicios turísticos para visitar Machu Picchu, ya que existiría insuficiencia de entradas, largas y caóticas colas presenciales, y un sistema de venta virtual que puede colapsar en cualquier momento.

Al respecto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo agregó que se ha implementado el sistema de aforos dinámicos que se daría en dos modalidades: la temporada baja donde asisten hasta 4.500 turistas y en la alta con 5.600 personas.