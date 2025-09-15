Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Escucha la noticia

00:0000:00
Tensión en Machu Picchu: turismo continúa en jaque por protestas y falta de buses
Resumen de la noticia por IA
Tensión en Machu Picchu: turismo continúa en jaque por protestas y falta de buses

Tensión en Machu Picchu: turismo continúa en jaque por protestas y falta de buses

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La tensión por el acceso a Machu Picchu sigue latente en Cusco. La pugna por el transporte hacia la Ciudadela Inca viene generando una serie de protestas, las cuales se agudizarían en los próximos días si es que no se llega a un acuerdo con Consettur, PeruRail y los gremios de transporte local. La situación preocupa a los operadores turísticos, quienes alertan sobre cancelaciones y retrasos que afectan la experiencia de los visitantes.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC