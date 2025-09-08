Tuvieron que sujetarlo fuertemente para que recibiera una serie de ‘chicotazos’. El gerente de Administración y Finanzas de Corpac, José Luis López, se vio sorprendido cuando un grupo de 20 ronderos lo rodeó para increparle por la demora en la finalización de los trabajos en el aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén (Cajamarca). Pese a que intentó resistirse, al funcionario no le quedó otra que soportar los latigazos al verse ampliamente superado en número. Incluso, la escena fue presenciada por el alcalde de Jaén, José Tapia, quien habría encabezado la protesta.

Lo ocurrido se enmarca en pleno desarrollo de la reparación de pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén, el cual se mantiene cerrado desde el 2022. Esta situación viene impactando en el comercio y el turismo en este sector del nororiente peruano, según denuncian las organizaciones y colectivos de Jaén.

Los gremios y asociaciones empresariales advierten que la situación no solo paralizó proyectos de inversión, sino que también dejó a Jaén y a toda la zona sin un eje clave de desarrollo y conectividad, lo que han mantenido en alerta a las organizaciones locales frente a nuevos retrasos.

La historia contada paso a paso

Cerca de las 10 de la mañana del último jueves, un grupo de 20 ronderos, algunos de ellos con chicote en mano, ingresaron al aeropuerto de Jaén como medida de protesta ante los continuos retrasos que afirman se vienen dando en los trabajos de reparación de la pista de aterrizaje. Todos ellos estaban identificados con chalecos, pantalón, botines y gorros de color negro.

El objetivo era claro: encontrar a algún funcionario o directivo de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y ejecutar la denominada “justicia popular”. Mientras la comitiva ronderil avanzaba por la pista, se podía notar entre ellos semblantes de fastidio e indignación.

Mientras tanto, los obreros que en ese momento se encontraban en plena jornada de asfaltado, se mostraron sorprendidos por la incursión. Algunos de ellos dejaron momentáneamente sus puestos ante el temor de alguna represalia contra ellos.

Sin embargo, los integrantes de las rondas ya habían detectado la presencia de un funcionario de Corpac, el gerente de Administración y Finanzas, José Luis López. Apenas llegaron con él, lo rodearon y empezaron a increpar por los continuos retrasos en la entrega de la obra. Los ánimos estaban caldeados y algunos ronderos agitaban sus chicotes como preámbulo a lo que segundos después ocurriría.

Mientras escuchaba los reclamos, el rostro de López solo atinaba a mostrar su sorpresa por la incursión ronderil y lanzar una que otra frase que expresaba su desconcierto. Fue en ese momento que uno de los integrantes de las rondas campesinas tomó la palabra. Se identificó como presidente de la Confederación de Rondas de Jaén y, tras expresar los motivos de la protesta, se acercó al gerente de Corpac y de forma rauda le propinó un ‘chicotazo’. “Usted me va a disculpar”, dijo el rondero tras golpearlo con el chicote.

Las obras de reparación de la pista del aeropuerto de Jaén ya están próximas a culminar, según Corpac.

Esta acción provocó que el gerente se voltee para evitar que lo sigan golpeando. Asimismo, le increpó al rondero por la acción, dando un par de pasos hacia adelante y poniéndose cara a cara con él. “¡Oiga, qué le pasa!”, reclamó el gerente de Corpac.

Sin embargo, inmediatamente otros dos integrantes de las rondas se acercan y sujetan fuertemente a López de los brazos. Acto seguido, lo acercan al primer rondero y este nuevamente le propina una serie de ‘chicotazos’, aunque en esta ocasión en tres oportunidades.

¿Qué argumentan los ronderos?

De acuerdo con el presidente de la Confederación de Rondas de Jaén, los motivos de la incursión al aeropuerto de Jaén responde a los retrasos continuos en la entrega de la obra. Dijo que en una reunión pasada, se le planteó a Corpac de que sino cumplía con el último plazo otorgado (21 de agosto), los ronderos iban a tomar el aeropuerto.

Asimismo, algo que llamó la atención fue el hecho de que los ronderos mencionaron que la empresa no permite que el alcalde de Jaén, José Tapia, ingrese al aeropuerto a inspeccionar los trabajos que se llevan a cabo. Más tarde, Corpac sostuvo que la incursión ronderil tuvo un trasfondo político para beneficio del mencionado burgomaestre.

“Se les planteó de que si ustedes no van a cumplir nosotros vamos a tomar el aeropuerto y es lo que se ha hecho el día de hoy (jueves). Porque ya estamos cansados de tanta burla en esta provincia de Jaén. A nuestro señor alcalde que no se le permite inspeccionar los trabajos”, manifestó.

Aeropuerto de Jaén se mantiene cerrado desde el 2022.

En tanto, el representante de las rondas campesinas de Jaén señaló que se había anunciado que el 21 del mes pasado se iba a entregar la obra, pero eso no ha ocurrido. Agregó que por este motivo decidieron hacer “justicia popular” y defender los intereses del pueblo.

“¿Hasta cuándo vamos a estar esperando? Como usted está a cargo de Corpac (José Luis López), en estos momentos nosotros, como costumbre de las rondas, le vamos a meter sus latigazos porque usted es quien está a cargo. Tenemos que enseñar nosotros a cumplir“, expresó.

Cabe mencionar que, en su momento, Corpac anunció que los trabajos iban a terminar a inicios del 2025; luego mencionó que sería mayo y posteriormente entre julio y agosto.

Respuesta de Corpac

A través de un comunicado, Corpac expresó su rechazo a lo ocurrido en el aeropuerto de Jaén y las agresiones contra el gerente José Luis López. Asimismo, señaló que dichas acciones fueron encabezadas y propiciadas por el propio alcalde de Jaén, José Tapia, lo cual también condenó.

“Corpac expresa su mas enérgico rechazo por la incursión de un grupo de ronderos liderados por el alcalde de Jaén, José Tapia, en el aeropuerto de Jaén, y por las agresiones en contra de nuestro gerente central de Administración y Finanzas, José Luis López, quien supervisaba el avance de las obras“, dijo.

La empresa subrayó que lo sucedido fue un acto de violencia injustificable y responde a un uso político indebido por parte de ciertas autoridades municipales, con el afán de “aprovecharse de una obra que está próxima a ser concluida y que beneficiará a toda la región del nororiente peruano".

Corpac agregó que este hecho se registró a poco de iniciar el análisis de seguridad, lo que representa un paso previo a la reanudación de vuelos, lo que permitirá identificar potenciales riesgos como daños a equipos e incidentes que puedan ocasionar lesiones a personas.

A pesar de este incidente, Corpac aseguró que no detendrá el avance de la obra en el aeropuerto de Jaén. “Cumpliremos con la entrega de la misma el 11 de setiembre, tal y como ha estado programada. Corpac hace un llamado al respeto institucional y a la legalidad, y advierte que los responsables de este acto deberán responder ante las autoridades competentes", resaltó.

¿En qué estado se halla el aeropuerto?

El aeropuerto de Jaén fue cerrado en junio del 2022, debido al mal estado de su pista de aterrizaje. Tras unos trabajos de reparación, las autoridades procedieron a reabrirlo en diciembre de ese mismo año, pero se volvieron a restringir las operaciones en enero del 2023 por el mismo motivo. Luego, el 21 de julio del 2023, se reabrió nuevamente, sin embargo, solo funcionó por ocho días, ya que las autoridades se percataron que la empresa encargada de las obras echó asfalto en frío, cuando se requería en caliente, por lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC no dio la autorización respectiva.

Desde aquel entonces a la fecha, se han presentado nuevos retrasos, aunque desde Corpac han asegurado que las obras en el aeropuerto están próximas a terminar, lo que conllevará a su inmediato inicio de operaciones.

En agosto de este año, la empresa anunció que la pista de aterrizaje entró en la etapa final de asfaltado, un avance decisivo para la esperada reapertura del terminal aéreo. Los trabajos se han venido desarrollando en varias áreas de la pista. Según Corpac, una vez finalizada esta fase, se procederá al pintado de las señales aeronáuticas, paso clave para iniciar las pruebas técnicas.

En agosto de este año, la empresa anunció que la pista de aterrizaje entró en la etapa final de asfaltado. Foto: Contraloría

El mantenimiento de la pista comprende la rehabilitación de 15,000 metros cuadrados distribuidos en diez zonas críticas. Las labores incluyen una carpeta asfáltica tipo FAA P-401 con ligante PG 82-22, capaz de soportar aeronaves de gran porte como el Airbus 320, y la instalación de geotextiles y geomallas para reforzar la estructura y prevenir filtraciones.

El subgerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Jaén, Andrés Acosta Coronel, confirmó que la segunda área de la pista será asfaltada de inmediato, con el objetivo de culminar la intervención en los plazos previstos. Tras el asfaltado, comenzará la etapa de pruebas, a cargo de una empresa especializada que realizará estudios de resistencia ACR/PCR mediante la toma de muestras del material colocado.

De acuerdo con Corpac, estos ensayos podrían extenderse entre 8 y 10 días hábiles y sus resultados serán determinantes para establecer la capacidad operativa del aeropuerto.

Pérdidas y afectación al turismo

Para junio de este año, el cierre del aeropuerto de Jaén ya había ocasionado que un 70% de los emprendimientos turísticos que surgieron por el funcionamiento de dicho terminal aéreo quebrara, advirtió Enrique Montoya, presidente de la Cámara de Turismo de Jaén, a El Comercio. El otro 30% eran emprendimientos que ya tenían una plaza ganada y atendía al movimiento local.

Precisó que esa situación representa pérdidas que superan los 250 millones de soles al año, teniendo en cuenta que, para el 2019, llegaban a Jaén unos 12 mil turistas al mes y habían dos empresas aéreas interesadas en cubrir la ruta Lima-Jaén.

Gremios han alertado de pérdidas económicas y afectación al turismo por cierre de aeropuerto. (Foto: MTC)

Montoya explicó que el aeropuerto en mención representa el eje económico y de desarrollo del nororiente del Perú, ya que permite conectar Jaén con ciudades como San Ignacio, Huancabamba, Cutervo, Chota, Bagua y todo Amazona.

Incluso, recordó que la gran mayoría de turistas llegaba al aeropuerto de Jaén y luego se dirigía a la Fortaleza de Kuélap. Actualmente, los turistas tienen que viajar en avión desde Lima hasta Chiclayo y luego en bus hacia Jaén a través de la carretera Fernando Belaunde Terry.

Por su parte, Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), indicó a El Comercio que el cierre del aeropuerto de Jaén ocasionó el cierre del 70% de agencias de viajes en dicha localidad, por la reducción drástica de visitantes, lo que representó pérdidas económicas estimadas en S/62 millones anuales. Además, se ha dificultado la exportación de productos y alimentos.