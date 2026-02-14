Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cierran temporalmente aeropuerto de Jaén por precipitaciones y mantenimiento de pista. (Foto: Andina)
Cierran temporalmente aeropuerto de Jaén por precipitaciones y mantenimiento de pista. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

LATAM Airlines Perú anunció la cancelación temporal de sus vuelos con destino a la ciudad de Jaén, en el departamento de Cajamarca, que operaban desde y hacia el Aeropuerto Fernando Belaunde Terry, a partir del domingo 15 de febrero de 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

LATAM Airlines Perú anuncia que cancelará temporalmente los vuelos a Jaén, Cajamarca
Economía

LATAM Airlines Perú anuncia que cancelará temporalmente los vuelos a Jaén, Cajamarca

Precio del dólar en Perú hoy: compra y venta del sábado 14 de febrero
Mercados

Precio del dólar en Perú hoy: compra y venta del sábado 14 de febrero

Khipu, startup peruana de rendición de gastos, se expandirá hacia Chile y Colombia este año: este es su plan
Día 1

Khipu, startup peruana de rendición de gastos, se expandirá hacia Chile y Colombia este año: este es su plan

Elecciones 20226: Tres planes de gobierno se oponen a la inversión privada, ¿cuáles son?
Perú

Elecciones 20226: Tres planes de gobierno se oponen a la inversión privada, ¿cuáles son?