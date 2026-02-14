LATAM Airlines Perú anuncia que cancelará temporalmente los vuelos a Jaén, Cajamarca

LATAM Airlines Perú anunció la cancelación temporal de sus vuelos con destino a la ciudad de Jaén, en el departamento de Cajamarca, que operaban desde y hacia el Aeropuerto Fernando Belaunde Terry, a partir del domingo 15 de febrero de 2026.

“Esta decisión obedece a trabajos programados por la autoridad competente en la pista de aterrizaje del mencionado aeropuerto, los cuales buscan garantizar estándares de seguridad adecuados para continuar con la operación sin contratiempos”, detalló la empresa a través de un comunicado.

La aerolínea informó que los pasajeros pueden solicitar la devolución de su ticket aéreo sin costo o realizar cambios de aeropuerto de origen o destino hacia Chiclayo, Cajamarca o Piura. Toda esta información y gestión de estas alternativas se encuentra disponible en la sección “Mis Viajes” en la app LATAM o en latam.com.

Esta medida se ejecuta luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declarase en emergencia los servicios de transporte aéreo prestados en el aeropuerto de Jaén.

Las obras de reparación de la pista del aeropuerto de Jaén continuan, según Corpac.

Sin embargo, Corpac había informado que esta declaratoria de emergencia para realizar un mantenimiento correctivo en la pista de aterrizaje se realizaría sin afectar los vuelos comerciales y en un plazo de 60 días.

“LATAM Airlines Perú confía en que la autoridad competente resolverá los problemas presentados en la infraestructura aeroportuaria para, en el más breve plazo, reanudar sus operaciones con el fin de seguir brindando conectividad a esta zona tan importante del país”, manifestó la aerolínea.