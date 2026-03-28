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El sismo se registró durante la madrugada cerca a Jaén, Cajamarca. (IGP)
El sismo se registró durante la madrugada cerca a Jaén, Cajamarca. (IGP)
Por Redacción EC

Un temblor se registró esta madrugada al noroeste de Jaén, Cajamarca, y tuvo una magnitud de 4 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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