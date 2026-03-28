Un temblor se registró esta madrugada al noroeste de Jaén, Cajamarca, y tuvo una magnitud de 4 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El fenómeno ocurrió poco después de las 2:30 a.m. según el portal y las redes sociales del instituto, y su epicentro tuvo una profundidad de 22 kilómetros ubicado aproximadamente a 21 kilómetros al noroeste de Jaén, capital de la provincia con el mismo nombre.

Según el IGP, la intensidad con la que se percibió fue de II y III en Jaén.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0172

Fecha y Hora Local: 28/03/2026 02:30:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 22km

Latitud: -5.56

Longitud: -78.93

Intensidad: II-III Jaén

Referencia: 21 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/KlMa8Ap8r4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 28, 2026

El más reciente temblor en el Perú no ha dejado, hasta el momento, daños o perjuicios reportados por alguna entidad en la zona.