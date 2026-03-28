Un temblor se registró esta madrugada al noroeste de Jaén, Cajamarca, y tuvo una magnitud de 4 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El fenómeno ocurrió poco después de las 2:30 a.m. según el portal y las redes sociales del instituto, y su epicentro tuvo una profundidad de 22 kilómetros ubicado aproximadamente a 21 kilómetros al noroeste de Jaén, capital de la provincia con el mismo nombre.
LEE: Lambayeque: temperaturas superan los 35 °C y calor persistiría en los próximos días
Según el IGP, la intensidad con la que se percibió fue de II y III en Jaén.
El más reciente temblor en el Perú no ha dejado, hasta el momento, daños o perjuicios reportados por alguna entidad en la zona.