Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Como medida de seguridad a pocas semanas de iniciar el feriado largo de Semana Santa y así garantizar el cuidado de los ciudadanos y turistas extranjeros, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso un total de 4,758 efectivos en toda la región Lambayeque.

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