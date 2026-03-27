Como medida de seguridad a pocas semanas de iniciar el feriado largo de Semana Santa y así garantizar el cuidado de los ciudadanos y turistas extranjeros, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso un total de 4,758 efectivos en toda la región Lambayeque.

El general PNP y jefe de la Región Policial de Lambayeque, Luis Bolaños Melgarejo, indicó que esta medida permitirá intensificar las labores preventivas y operativas en puntos estratégicos, sobre todo en zonas de alta concentración de personas durante Semana Santa.

En diálogo con la Andina, el alto mando precisó que la disposición también se debe a la “implementación de la denominada Ruta del Papa León XIV”, que será un nuevo destino turístico religioso.

Melgarejo también indicó que se dará prioridad al control en zonas donde suelen presentarse diversas formas de delincuencia, con el fin de disminuir los riesgos y fortalecer la seguridad ciudadana.

Refuerzo con personal en formación

Asimismo, el jefe policial señaló que en los próximos días se sumarán 300 efectivos de la Escuela Técnica Profesional de Chiclayo a las labores de patrullaje a pie, especialmente en sectores que antes no contaban con presencia policial.

¿Cuándo empieza la Semana Santa?

Este año, la festividad se celebrará desde el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Domingo de Resurreción), días en los que millones de fieles recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante esta semana se realizan procesiones, misas, representaciones religiosas y diversas tradiciones culturales que forman parte de la identidad peruana.

Cabe resaltar que también es un momento importante para el descanso, ya que algunos días son feriados nacionales. Por esta razón, miles de personas organizan viajes o peregrinaciones.