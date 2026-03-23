La Corte Superior de Justicia del Callao informó que, en el marco de la implementación de la oralidad en los procesos de familia, se resolvió en ocho días un caso de tenencia, en el cual también se establecieron el régimen de visitas y la pensión de alimentos a favor de la menor.

Este caso se desarrolló como parte del Programa Presupuestal 0067: Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, impulsado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con participación de su integrante Johnny Manuel Cáceres Valencia.

La medida se ejecuta bajo la presidencia de la Corte Superior del Callao, a cargo del juez superior Miguel Ricardo Castañeda Moya e incluye la aplicación de audiencias orales, trabajo coordinado entre juzgados y la intervención de equipos multidisciplinarios.

Según información institucional, el 42% de la carga procesal del Poder Judicial corresponde a procesos de familia; en este contexto, se aplicó la mediación intrajudicial previa, lo que permitió desarrollar las audiencias en un plazo reducido, y se habilitaron una sala de audiencias y una cámara Gesell para la atención de estos casos.