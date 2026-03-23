Resumen

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Según información institucional, el 42% de la carga procesal del Poder Judicial corresponde a procesos de familia.
Según información institucional, el 42% de la carga procesal del Poder Judicial corresponde a procesos de familia.
Por Redacción EC

La Corte Superior de Justicia del Callao informó que, en el marco de la implementación de la oralidad en los procesos de familia, se resolvió en ocho días un caso de tenencia, en el cual también se establecieron el régimen de visitas y la pensión de alimentos a favor de la menor.

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