Una intensa sensación térmica se viene registrando en distintas zonas de Lambayeque, donde los valores máximos han sobrepasado los 35 °C en los últimos días. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, este escenario está asociado a la ausencia de lluvias y a la elevada radiación solar, condiciones que podrían mantenerse.

Según el reporte correspondiente al periodo entre el 24 y 25 de marzo, distritos como Jayanca alcanzaron los 35.6 °C, mientras que Tongorrape y Motupe registraron 35.3 °C y 35.1 °C, respectivamente. Asimismo, no se reportaron precipitaciones en las últimas 24 horas, lo que refuerza el predominio de tiempo seco.

En la provincia de Chiclayo, el calor también se hizo sentir, aunque con menor intensidad. Sectores como Picsi alcanzaron los 32.6 °C, mientras que las temperaturas mínimas oscilaron entre los 19 °C y 22 °C, generando noches cálidas.

A diferencia de la costa, en localidades de mayor altitud como Incahuasi se reportan temperaturas considerablemente más bajas, con máximas que rondan los 17 °C y mínimas que descienden hasta los 5.6 °C.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú no descarta que este patrón de calor continúe en los próximos días, debido a la persistencia de condiciones secas en la región.

Medidas para prevenir efectos del calor

Ante este escenario, se recomienda limitar la exposición al sol en horas de mayor intensidad, consumir abundante agua, usar ropa ligera y protegerse con bloqueador solar, sombreros y lentes con filtro UV. También se aconseja especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.