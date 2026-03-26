Resumen

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Senamhi alerta por intenso calor y radiación UV en 17 regiones del país. (Foto: Andina)
Senamhi alerta por intenso calor y radiación UV en 17 regiones del país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Una intensa sensación térmica se viene registrando en distintas zonas de Lambayeque, donde los valores máximos han sobrepasado los 35 °C en los últimos días. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, este escenario está asociado a la ausencia de lluvias y a la elevada radiación solar, condiciones que podrían mantenerse.

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