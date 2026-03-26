Una intensa sensación térmica se viene registrando en distintas zonas de Lambayeque, donde los valores máximos han sobrepasado los 35 °C en los últimos días. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, este escenario está asociado a la ausencia de lluvias y a la elevada radiación solar, condiciones que podrían mantenerse.
Una intensa sensación térmica se viene registrando en distintas zonas de Lambayeque, donde los valores máximos han sobrepasado los 35 °C en los últimos días. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, este escenario está asociado a la ausencia de lluvias y a la elevada radiación solar, condiciones que podrían mantenerse.
Según el reporte correspondiente al periodo entre el 24 y 25 de marzo, distritos como Jayanca alcanzaron los 35.6 °C, mientras que Tongorrape y Motupe registraron 35.3 °C y 35.1 °C, respectivamente. Asimismo, no se reportaron precipitaciones en las últimas 24 horas, lo que refuerza el predominio de tiempo seco.
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En la provincia de Chiclayo, el calor también se hizo sentir, aunque con menor intensidad. Sectores como Picsi alcanzaron los 32.6 °C, mientras que las temperaturas mínimas oscilaron entre los 19 °C y 22 °C, generando noches cálidas.
A diferencia de la costa, en localidades de mayor altitud como Incahuasi se reportan temperaturas considerablemente más bajas, con máximas que rondan los 17 °C y mínimas que descienden hasta los 5.6 °C.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú no descarta que este patrón de calor continúe en los próximos días, debido a la persistencia de condiciones secas en la región.
Ante este escenario, se recomienda limitar la exposición al sol en horas de mayor intensidad, consumir abundante agua, usar ropa ligera y protegerse con bloqueador solar, sombreros y lentes con filtro UV. También se aconseja especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.