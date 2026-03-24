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Explosión en galería de Chiclayo causa daños y genera temor entre comerciantes. (Foto: Brigada 27/Facebook)
Explosión en galería de Chiclayo causa daños y genera temor entre comerciantes. (Foto: Brigada 27/Facebook)
Por Redacción EC

Una explosión registrada la madrugada de este martes 24 de marzo en una galería comercial del pasaje Elías Aguirre, en el centro de Chiclayo, dejó daños materiales y generó preocupación entre los comerciantes de la zona.

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