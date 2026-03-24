Una explosión registrada la madrugada de este martes 24 de marzo en una galería comercial del pasaje Elías Aguirre, en el centro de Chiclayo, dejó daños materiales y generó preocupación entre los comerciantes de la zona.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 a.m. y motivó la intervención de la Compañía de Bomberos, que acudió con la unidad Máquina 27 de la Benemérita Compañía de Bomberos Salvadora Chiclayo N.° 27 para controlar la situación y descartar riesgos.

De acuerdo con las primeras evaluaciones policiales, no se hallaron indicios de explosivos de gran potencia. El jefe de la Región Policial de Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, señaló que se analiza si el estallido fue provocado con un artefacto de fabricación casera o pirotécnico.

Aunque las causas aún no han sido determinadas, la Policía considera la posibilidad de que el hecho esté relacionado con extorsión. “Podría tratarse de una acción intimidatoria para exigir pagos ilegales. No se descarta absolutamente la extorsión”, indicó.

Fuentes policiales señalaron que algunos propietarios habrían sido amenazados previamente, pero hasta el momento no han formalizado denuncias. En tanto, peritos continúan recabando información y evaluando los indicios encontrados en el lugar.

Los comerciantes pidieron mayor seguridad ante el temor de nuevos ataques y exigieron medidas concretas para garantizar la tranquilidad en este sector comercial del centro de Chiclayo.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

Si eres víctima o testigo de un robo o delito, llama a la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú marcando el 105. Atiende las 24 horas. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506.

Asimismo, puedes acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente a ley.