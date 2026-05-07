Resumen

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El Papa León XIV aplaude a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro que le desean un feliz 70 cumpleaños, durante su oración del Ángelus dominical en el Vaticano el 14 de septiembre de 2025. (Foto: AFP)
El Papa León XIV aplaude a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro que le desean un feliz 70 cumpleaños, durante su oración del Ángelus dominical en el Vaticano el 14 de septiembre de 2025. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Miles de fieles participarán este viernes 8 de mayo en las actividades organizadas por la Diócesis de Chiclayo para conmemorar el primer año de pontificado de León XIV, antes Robert Prevost. La ciudad norteña se convertirá en el centro de una jornada religiosa y cultural que incluirá misa solemne, concierto y expresiones de fe popular.

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