Miles de fieles participarán este viernes 8 de mayo en las actividades organizadas por la Diócesis de Chiclayo para conmemorar el primer año de pontificado de León XIV, antes Robert Prevost. La ciudad norteña se convertirá en el centro de una jornada religiosa y cultural que incluirá misa solemne, concierto y expresiones de fe popular.

Las celebraciones comenzarán desde las 14:30 horas con la llegada de doce imágenes y hermandades religiosas al atrio de la Catedral de Chiclayo. Entre las imágenes confirmadas destacan San Martín de Tours de Reque, el Señor de los Milagros de Chiclayo y la Cruz del Chalpón de Motupe.

Actividades culturales y misa solemne reunirán a fieles

El programa continuará a las 15:00 horas con un encuentro artístico y cultural abierto al público en el parque principal de la ciudad. Bandas musicales escolares y agrupaciones cristianas participarán en el evento organizado en honor al pontífice.

Según explicó Fidel Purisaca, director de prensa de la diócesis, “todos estos homenajes se dan en este primer aniversario de la elección del papa León XIV, acá en Chiclayo”.

El momento más importante de la celebración será la misa de acción de gracias programada para las 19:00 horas y presidida por monseñor Edinson Farfán Córdoba, acompañado por otros cuatro obispos de la macro región norte del país.

El Papa León XIV realiza un viaje apostólico a Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, el próximo 21 de abril. Foto: EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Además, se confirmó la asistencia del presidente de la República, José Balcázar, junto a ministros de Estado y diversas autoridades civiles y religiosas. Tras la ceremonia religiosa, el homenaje continuará con un concierto musical en el atrio de la catedral.

El legado de Robert Prevost sigue vivo en Chiclayo

La figura de Robert Prevost mantiene un vínculo especial con Chiclayo debido a su labor como obispo en la región antes de convertirse en papa León XIV. Muchos fieles recuerdan su cercanía pastoral y el trabajo realizado durante su permanencia en la diócesis.

El Papa León XIV asiste a una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial de Yaundé, Camerún, el 15 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/LUCA ZENNARO / LUCA ZENNARO

En los días previos al aniversario también se desarrollaron actividades conmemorativas, entre ellas una exposición fotográfica, la presentación de ornamentos utilizados por el exobispo y un conversatorio con personas cercanas a su labor religiosa en Lambayeque.

De acuerdo con Purisaca, el papa León XIV se mantiene informado sobre las actividades realizadas en Chiclayo gracias a la comunicación constante con el obispo local. “Él se encuentra debidamente notificado y sigue muy de cerca estas actividades que se dan en su homenaje en este primer aniversario”, explicó durante una entrevista con Exitosa.

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