Por Redacción EC

El histórico exfutbolista peruano César Cueto vivió un momento especial al reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, en una visita que rápidamente generó repercusión tanto en el ámbito deportivo como religioso. El ‘Poeta de la zurda’ acudió en representación de Alianza Lima para entregarle un significativo presente al sumo pontífice.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.