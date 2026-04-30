El histórico exfutbolista peruano César Cueto vivió un momento especial al reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, en una visita que rápidamente generó repercusión tanto en el ámbito deportivo como religioso. El ‘Poeta de la zurda’ acudió en representación de Alianza Lima para entregarle un significativo presente al sumo pontífice.

Durante el encuentro, Cueto le obsequió una camiseta oficial del club blanquiazul, gesto que simboliza el vínculo entre el equipo íntimo y el líder de la Iglesia Católica. “Es un orgullo que el Papa sea no solo peruano, sino también blanquiazul”, expresó el exjugador, resaltando la conexión especial con el país.

El exseleccionado nacional también valoró el momento personal que le tocó vivir en el Vaticano. “Es un honor para mí estar aquí haciéndole entrega de este gran detalle por parte de la institución”, agregó, destacando la importancia del gesto en nombre de Alianza Lima, considerado uno de los clubes más representativos del Perú.

Este no es el primer acercamiento entre el papa León XIV y el club íntimo, ya que anteriormente había recibido camisetas del equipo. Incluso, diversas versiones señalan que Robert Prevost, nombre del pontífice, mantiene simpatía por Alianza Lima, lo que refuerza el lazo entre la institución y una de las figuras más influyentes del mundo.