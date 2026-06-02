El canciller Carlos Pareja Ríos indicó que el papa León XIV ya tiene fecha estimada para visitar el Perú este año. Además, sostuvo que el Sumo Pontífice tiene en mente visitar dos países más de la zona y algunas ciudades del territorio nacional durante su estancia en esta parte del mundo.

“La fecha que el papa va a visitar al Perú no la tenemos con precisión, pero se supone q es antes de fin de año, noviembre probablemente y, además, no va a visitar solo Perú, sino q va a ir a otros dos países de la región”, precisó en Ampliación de Noticias de RPP.

El Papa León XIV dirige la oración del Regina Coeli desde la ventana de su oficina con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, este domingo. (Foto: EFE/ Riccardo Antimiani)

“Esperamos que aquí pueda estar por lo menos tres días porque quiere visitar tres ciudades. Serían Chiclayo, Lima y no sé qué otra ciudad, quizá algo de la amazonia donde es muy cercano a esa zona. Todavía no está especificado con precisión que ciudades van a ver porque todavía no hay fecha”, recalcó.

Presidente Balcázar y arzobispo Castillo se reúnen por León XIV

Ayer por la tarde, el presidente de la República, José María Balcázar, realizó una visita protocolar al arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Carlos Castillo, en el marco de su próximo viaje al Vaticano, donde sostendrá un encuentro con el papa León XIV.

Durante la reunión, también se abordaron los preparativos y coordinaciones ante la llegada del Santo Padre al Perú este año.

El viaje del Mandatario al Vaticano incluirá una audiencia con el papa León XIV, quien mantiene un vínculo especial con el Perú debido a la labor pastoral que desempeñó durante varios años en el país, (Chiclayo), antes de ser elegido como máxima autoridad de la Iglesia católica.

La ruta de León en el Perú

El Gobierno peruano, mediante el Mincetur, impulsa La Ruta de León, que incluye los tres niveles de gobierno, la Iglesia católica, gremios turísticos y el sector privado.

El papa León XIV, quien asumió la nacionalidad peruana, tiene un gran vínculo con los fieles del Perú. / Alessandra Tarantino

Esta iniciativa combina fe, historia y gastronomía en 38 destinos clave. La ruta abarca cuatro regiones principales: