Resumen

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Por Redacción EC

El canciller Carlos Pareja Ríos indicó que el papa León XIV ya tiene fecha estimada para visitar el Perú este año. Además, sostuvo que el Sumo Pontífice tiene en mente visitar dos países más de la zona y algunas ciudades del territorio nacional durante su estancia en esta parte del mundo.

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