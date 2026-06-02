El canciller Carlos Pareja Ríos indicó que el papa León XIV ya tiene fecha estimada para visitar el Perú este año. Además, sostuvo que el Sumo Pontífice tiene en mente visitar dos países más de la zona y algunas ciudades del territorio nacional durante su estancia en esta parte del mundo.
El canciller Carlos Pareja Ríos indicó que el papa León XIV ya tiene fecha estimada para visitar el Perú este año. Además, sostuvo que el Sumo Pontífice tiene en mente visitar dos países más de la zona y algunas ciudades del territorio nacional durante su estancia en esta parte del mundo.
“La fecha que el papa va a visitar al Perú no la tenemos con precisión, pero se supone q es antes de fin de año, noviembre probablemente y, además, no va a visitar solo Perú, sino q va a ir a otros dos países de la región”, precisó en Ampliación de Noticias de RPP.
“Esperamos que aquí pueda estar por lo menos tres días porque quiere visitar tres ciudades. Serían Chiclayo, Lima y no sé qué otra ciudad, quizá algo de la amazonia donde es muy cercano a esa zona. Todavía no está especificado con precisión que ciudades van a ver porque todavía no hay fecha”, recalcó.
Presidente Balcázar y arzobispo Castillo se reúnen por León XIV
Ayer por la tarde, el presidente de la República, José María Balcázar, realizó una visita protocolar al arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Carlos Castillo, en el marco de su próximo viaje al Vaticano, donde sostendrá un encuentro con el papa León XIV.
Durante la reunión, también se abordaron los preparativos y coordinaciones ante la llegada del Santo Padre al Perú este año.
El viaje del Mandatario al Vaticano incluirá una audiencia con el papa León XIV, quien mantiene un vínculo especial con el Perú debido a la labor pastoral que desempeñó durante varios años en el país, (Chiclayo), antes de ser elegido como máxima autoridad de la Iglesia católica.
La ruta de León en el Perú
El Gobierno peruano, mediante el Mincetur, impulsa La Ruta de León, que incluye los tres niveles de gobierno, la Iglesia católica, gremios turísticos y el sector privado.
Esta iniciativa combina fe, historia y gastronomía en 38 destinos clave. La ruta abarca cuatro regiones principales:
Lambayeque: El epicentro de la ruta, ya que Prevost fue obispo de la diócesis de Chiclayo durante ocho años. Incluye 20 atractivos como la Catedral de Chiclayo, el Palacio Municipal, la iglesia San Pedro de Monsefú, el convento de San Agustín en Saña y Huaca Rajada.
La Libertad: Destaca por incluir ciudades y templos donde el pontífice realizó parte de su obra misionera (como Trujillo).
Piura: Región donde comenzó su vínculo inicial con el Perú, incluyendo la zona de Chulucanas.
Callao: Parte importante de su trayectoria y labor previa en el país.