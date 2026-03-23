El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, emitió una alerta epidemiológica ante el riesgo de incremento de casos de leptospirosis en el país, en un contexto marcado por las lluvias intensas.

La alerta abarca distritos de regiones que han sido declaradas en emergencia, entre ellas Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Como parte de las medidas, el sector Salud dispuso reforzar la vigilancia epidemiológica y la investigación de casos, así como la notificación inmediata de pacientes sospechosos o confirmados. Además, se estableció que el procesamiento de muestras no debe superar las 24 horas desde su recepción, incluyendo el uso de diagnóstico molecular mediante PCR a cargo del laboratorio de referencia nacional.

En paralelo, se brindará asistencia técnica para mejorar la organización de los servicios de salud y se fortalecerán las capacidades del personal sanitario para garantizar la atención oportuna de los pacientes. También se contempla la redistribución de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos necesarios.

Asimismo, se intensificará la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, con énfasis en su desinfección tanto a nivel de empresas prestadoras como en los hogares. A esto se suman campañas informativas y acciones de promoción y prevención dirigidas a la población.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Leptospira. Se transmite por contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con orina de animales infectados, especialmente si hay heridas en la piel o contacto con mucosas.

Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre alta, dolor de cabeza, molestias musculares, dolor abdominal, enrojecimiento ocular, así como náuseas, vómitos y diarrea.

El Minsa recomendó evitar el contacto con agua estancada, usar botas en zonas inundadas y mantener prácticas de higiene como el lavado de manos. También pidió cubrir los recipientes de agua y eliminar residuos de forma adecuada para prevenir la presencia de roedores.

Hasta la semana epidemiológica 10, se reportó 1.045 casos y cinco fallecidos, de los cuales tres han sido confirmados y dos se encuentran en investigación. Los casos se concentran en regiones como Piura, San Martín, Tumbes y Junín.