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Leptospirosis: Minsa emite alerta epidemiológica ante riesgo de aumento de casos. (Foto: Andina)
Leptospirosis: Minsa emite alerta epidemiológica ante riesgo de aumento de casos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, emitió una alerta epidemiológica ante el riesgo de incremento de casos de leptospirosis en el país, en un contexto marcado por las lluvias intensas.

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