El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para incrementar la asignación económica mensual del personal que realiza el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas.

La medida, presentada por el Ministerio de Defensa, busca mejorar las condiciones de los reclutas y reconocer su labor en la defensa nacional.

La propuesta normativa establece que el aumento será equivalente al 50% del monto que perciben actualmente los efectivos. Según el texto legal, este reajuste económico se haría efectivo a partir de junio del año fiscal 2026.

Esta disposición beneficiará a más de 45 mil jóvenes que cumplen con el servicio militar en todo el país. El Ejecutivo sostiene que la medida fortalecerá la motivación del personal y consolidará las capacidades operativas de las instituciones armadas.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la asignación económica de este sector no ha sido reajustada desde el año 2012. El Ministerio de Defensa señaló que esta falta de actualización provocó una pérdida del poder adquisitivo de los efectivos debido a la inflación acumulada.

El proyecto de ley será remitido próximamente al Congreso de la República para su evaluación y posterior aprobación. El Gobierno espera que la norma contribuya a mejorar los procesos de captación y permanencia de los ciudadanos en el servicio militar.