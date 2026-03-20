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El Gobierno debe enviar proyecto de ley para aumentar asignación al personal acuartelado al Congreso. (Foto: Ministerio de Defensa)
El Gobierno debe enviar proyecto de ley para aumentar asignación al personal acuartelado al Congreso. (Foto: Ministerio de Defensa)
Por Redacción EC

El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para incrementar la asignación económica mensual del personal que realiza el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas.

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